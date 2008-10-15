آغاز نشست ژنو برای بررسی بحران قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات گرجی در جمع خبرنگاران در ژنو گفت که در این نشست علاوه بر طرفها، نمایندگانی از اوستیای جنوبی و آبخازیا که طرفدار تفلیس هستند نیز در ترکیب هیئت گرجی حضور دارند.

این نشست به ابتکار فرانسه رئیس اتحادیه اروپا با حضور نمایندگان روسیه و گرجستان به عنوان طرفین اصلی مناقشه و همچنین نماینده آمریکا و مقامات ریاست سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا پشت درهای بسته برگزار می شود.



گرچه تا پیش از آغاز این نشست، حضور روسها در آن تائید نشده بود، اما خبرگزاریها از ورود دیر هنگام و با تاخیر هیئت روسی به سرپرستی "گریگوری کاراسین" معاون وزیر خارجه روسیه به" کاخ ملل" ژنو محل برگزاری نشست خبر دادند.



دیپلماتها عنوان کردند که رفع نیازهای انسانی در اوستیای جنوبی، مسائل امنیتی و معضل آوارگان در این منطقه مورد گفتگوی طرفین خواهد بود.



این دیپلماتها می گویند که اتحادیه اروپا تصمیم دارد هر ماه 2 یکبار نشستی را در این ارتباط برگزار کند تا فشارها بر روسیه همچنان ادامه یابد.