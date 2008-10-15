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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

نماینده کاشمر:

نظارت مجلس باید نسبت به قانونگذاری در اولویت باشد

نظارت مجلس باید نسبت به قانونگذاری در اولویت باشد

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار در اولویت قرار گرفتن موضوع نظارت مجلس نسبت به بعد قانونگذاری شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا خباز در جلسه روز چهارشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای بیان داشت: اگر قرار باشد مجلس قانون تصویب کند اما قوانین اجرا نشود، کار مجلس هیچ خاصیتی ندارد و به همین دلیل باید بحث نظارت مجلس در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد : در تاریخ 11/4/87  قانون دفاع و حمایت از کشاورزان و دامدارانی که دچار سرمازدگی شده اند در صحن مجلس به تصویب رسید اما امروزه در حالی که 100 روز از آن تاریخ گذشته هنوز یک ریال هم به دست دامداران نرسیده است.

نماینده کاشمر در خاتمه گفت: مجلس کارخانه تولید قانون نیست و قانونی که به تصویب مجلس می رسد اگر اجرا نشود به درد نمی خورد.

 

کد مطلب 765884

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