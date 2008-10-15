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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

در گفتگو با جلیلی مطرح شد:

درخواست ایتالیا برای گسترش روابط دوجانبه با ایران

درخواست ایتالیا برای گسترش روابط دوجانبه با ایران

وزیر امور خارجه ایتالیا در گفتگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش روابط دو جانبه و همکاری میان تهران و رم در زمینه های مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانکو فرانتینی امروز در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به روابط عمیق دو ملت تمایل کشورش را به رایزنی با تهران در خصوص مسائل دو جانبه و جهانی اعلام کرد.

وی با تاکید بر حق ایران بر استفاده از انرژی هسته ای گفت کشورش همواره خواستار ادامه گفتگو و تبادل نظر با تهران بوده و خواهد بود. 

جلیلی نیز در این گفتگوی تلفنی با استقبال از گسترش روابط و همکاریهای دو کشور روابط ایران و ایتالیا را عمیق و دیرینه توصیف کرد و اظهار داشت در فضای گفتگوی منطقی و سالم امکان یافتن راه حل برای بسیاری از مسائل جهانی و منطقه ای و تبدیل چالشها به فرصت فراهم خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقاط مشترک گفتگو و همکاری دو جانبه و منطقه ای پیشنهاد جامع کشورمان به کشورهای 1+5 را یادآور شد و گفت : در این پیشنهاد مسائل سیاسی و امنیتی مشترک، ظرفیتهای اقتصادی، انرژی و همکاری در خصوص مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای به عنوان زمینه های مهمی که می تواند بستر همکاری و همفکری باشد مطرح شده است.

جلیلی با استقبال از پیشنهاد ایتالیا برای رایزنی و گفتگو اظهار امیدواری کرد با ادامه تماسها و گفتگوها میان تهران و رم بسترهای خوبی برای همکاری و یافتن زمینه‌های مشترک فراهم شود.

 در این گفتگوی تلفنی همچنین وزیر امور خارجه ایتالیا از دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برای سفر به رم و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور دعوت کرد.

کد مطلب 765905

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