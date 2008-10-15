درخواست ایتالیا برای گسترش روابط دوجانبه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانکو فرانتینی امروز در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به روابط عمیق دو ملت تمایل کشورش را به رایزنی با تهران در خصوص مسائل دو جانبه و جهانی اعلام کرد.

وی با تاکید بر حق ایران بر استفاده از انرژی هسته ای گفت کشورش همواره خواستار ادامه گفتگو و تبادل نظر با تهران بوده و خواهد بود.



جلیلی نیز در این گفتگوی تلفنی با استقبال از گسترش روابط و همکاریهای دو کشور روابط ایران و ایتالیا را عمیق و دیرینه توصیف کرد و اظهار داشت در فضای گفتگوی منطقی و سالم امکان یافتن راه حل برای بسیاری از مسائل جهانی و منطقه ای و تبدیل چالشها به فرصت فراهم خواهد شد.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقاط مشترک گفتگو و همکاری دو جانبه و منطقه ای پیشنهاد جامع کشورمان به کشورهای 1+5 را یادآور شد و گفت : در این پیشنهاد مسائل سیاسی و امنیتی مشترک، ظرفیتهای اقتصادی، انرژی و همکاری در خصوص مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای به عنوان زمینه های مهمی که می تواند بستر همکاری و همفکری باشد مطرح شده است.



جلیلی با استقبال از پیشنهاد ایتالیا برای رایزنی و گفتگو اظهار امیدواری کرد با ادامه تماسها و گفتگوها میان تهران و رم بسترهای خوبی برای همکاری و یافتن زمینه‌های مشترک فراهم شود.



در این گفتگوی تلفنی همچنین وزیر امور خارجه ایتالیا از دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برای سفر به رم و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور دعوت کرد.