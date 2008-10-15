رئیس هیئت شطرنج فارس انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در جریان مجمع عمومی هیئت شطرنج استان فارس، استخری با کسب 12رای از 19رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت معرفی شد.

دبیر فدراسیون شطرنج کشور در این مجمع گفت: طی چهار سال گذشته تحولات بزرگی در این رشته در سطح کشور به وجود آمده و استان فارس نیز ظرف این مدت رشد و ارتقای مناسبی داشته است.

داوود صفا افزود: کسانیکه برای توسعه این رشته تلاش می کنند از یک خانواه هستند و در این مسیر نباید کسی خود را کنار بکشد تا بتوانیم رشته شطرنج را به جایگاه مطلوب خود برسانیم.

وی همچنین گفت: تقویت حوزه بانوان، تقویت کادر فنی و اجرایی هیئت، کمبود امکانات و فضای مناسب و... باید در این رشته مورد توجه قرار گیرد و در این راستا امکان برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری در استان فارس فراهم شود.