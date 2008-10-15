افزایش آگاهیهای مردم نسبت به بلایای طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر امروز در جریان برگزاری مانور امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مرکزی در اراک افزود: بلایا و حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی است و آمادگی مردم برای مقابله با اینگونه حوادث ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه، آمادگی مردم و مسئولان می‌تواند در کاهش خسارات مالی و جانی بسیار موثر باشد، تصریح کرد: افزایش آگاهی و دانایی مردم در مورد حوادث و بلایای طبیعی، اعتماد به نفس در جامعه را افزایش می‌دهد.

استاندار مرکزی بر استفاده از توانمندی‌ها و توانایی‌های مردم تاکید کرد و گفت: استفاده از توانمندی‌های مردم در جلوگیری از خسارات حوادث طبیعی موثر است.

همچنین در این مراسم دکتر حسین بدخشان مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در حاشیه برگزاری این مانور در جمع خبرنگاران گفت:‌ این مانور با هدف آموزش امداد و نجات، هماهنگی عوامل امدادی و غیر امدادی و پیشگیری از حوادث صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور 40 تیم عملیاتی در قالب یک هزار و 200نفر از عوامل امدادی جمعیت هلال احمر و ستاد حوادث این استان حضور داشتند.

اطفای حریق، راپل هوایی، امداد جاده ای، اسکان اضطرای، استقرار تیمهای پشتیبانی و فرماندهی، زلزله فرضی و تصادف فرضی از جمله عملیاتی بود که در این مانور برگزار شد.