به گزارش خبرنگار مهر، کاهانی و شیما منفرد تدوین کار را به نیمه رسانده‌اند و به زودی کار صداگذاری آغاز می‌شود. قرار است کاهانی پس از اتمام مراحل تدوین "بیست" برای فیلم جدید خود به ارمنستان برود. وی به زودی همراه مزدک میرعابدینی و منفرد بازیگر و تدوینگر "آن جا" به جشنواره تسالونیکی می‌روند.

از دیگر بازیگران "بیست" می‌توان به پرویز پرستویی، حبیب رضایی، مهران احمدی، فرشته صدرعرفایی و... اشاره کرد. عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمبردار: مسعود سلامی، صدابردار: عباس رستگارپور، منشی صحنه: شیما منفرد، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهران احمدی، سرمایه‌گذار: سلیمان علیمحمد و مدیران تولید: عباس درخشنده و جمهور شکیبا.

"بیست" درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد. این سومین فیلم بلند کاهانی پس از "آدم" و "آن جا" است.