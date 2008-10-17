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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

نشست تخصصی "وحی و زبان قرآن"‌در حوزه علمیه قم برگزار می شود

نشست تخصصی "وحی و زبان قرآن"‌در حوزه علمیه قم برگزار می شود

نشست تخصصی "وحی و زبان قرآن"‌به همت مجمع عالی حکمت اسلامی هفته آینده در مدرسه علمیه دارالشفا برگزار می شود

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این نشست روز پنج شنبه 2 آبان با حضور حجج اسلام مرتضی جوادی آملی،‌ قائمی نیا و ساجدی از ساعت 8.30 تا 12 در مدرسه عالی دارالشفا برگزار می شود. دبیر علمی این نشست حجت الاسلام دکتر عباسی معاون آموزشی حوزه علمیه قم است.

حجت الاسلام خراسانی افزود: دومین میزگرد تخصصی این مرکز نیز روز گذشته 25 مهر با موضوع نقد و بررسی عرفانهای کاذب با حضور حجج اسلام خسروپناه، ‌شریفی، ‌فنایی در مدرسه عالی دارالشفا برگزار شد. ‌دبیر علمی این نشست حجت الاسلام کیاشمشکی بود.

کد مطلب 765941

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