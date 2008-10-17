محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعلام میزان یارانه ها از سوی رئیس جمهور در طرح تحول اقتصادی گفت : رقم 45-70 هزارتومانی که به عنوان سقف و کف یارانه ها اعلام شد طبق محاسباتی که انجام داده ایم غیر کارشناسی و نادرست است.

وی افزود: اگر به 53 میلیون نفری که آقای احمدی نژاد آنان را واجد شرایط دریافت یارانه اعلام کردند به طور متوسط 50 هزارتومان یارانه بدهند جمع این مبلغ 295 هزار میلیارد تومان و معادل 32 میلیارد دلار می شود. اولین سئوال این است که این اعتبار از کجا قرار است تامین شود؟

خباز تصریح کرد: بی شک این مبلغ در صندوق ذخیره ارزی موجود نیست پس لابد می خواهند قیمت سوخت را افزایش دهند تا این رقم تامین شود که این کار هم نیاز به اجازه مجلس دارد و هنوز اجازه ای از مجلس گرفته نشده است.

وی ادامه داد :‌ سئوال دیگر این است که این پول را می خواهند چگونه به مردم برسانند؟ آیا به حساب مردم می خواهند پول واریز کنند؟ اینها از ابهامات این طرح اعلامی است.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اعلام مبلغ یارانه کار درستی نبود چون توقع ایجاد می کند و تورم زا است و اگر مجلس آن را تصویب نکند مردم را در مقابل مجلس قرار می دهد که تبعات اجتماعی-سیاسی نامطلوبی دارد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه باید لایحه این طرح قبل از اعلام رسمی آن به مجلس داده می شد خواستار دقت دولت در موضوع حساسی مثل یارانه ها شد.

خباز در مورد تبعات کاهش قیمت نفت نیز گفت: اگر حساب ذخیره ارزی را حفظ کرده بودیم کاهش قیمت نفت جای نگرانی نداشت اما در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت می تواند ضربه های جدی به اقتصاد بیمار ایران بزند.