طرح جامع بیمه منازل روستایی کشور در گنبد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی طرح بیمه مسکونی در گنبدکاووس، افزود: این طرح در مرحله اول حوادثی نظیر آتش سوزی، برف، تگرگ، سیل و خسارات سقوط هواپیما و حتی سرقت را شامل می‌شود.

وی، ارزش این نوع بیمه را در مرحله اول به ازای هر واحد مسکونی 30 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در گام دوم این بیمه با افزایش هفت ‬هزار ریال حق بیمه حوادثی نظیر زلزله و طوفان را نیز شامل می شود

وی خاطرنشان کرد: بیمه ایران در روستاها از طریق پست بانک و ‪ ۲۲۰‬دفتر آی سی تی استان به مردم ارائه می شود.

به گفته جعفری، 330 هزار دانش آموز به صورت افتخاری با این بیمه همکاری دارند.

فرماندار گنبدکاووس بر لزوم ترویج فرهنگ بیمه ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی تاکید کرد.

غلامعلی سوسرایی افزود: گسترش فرهنگ بیمه بهترین راه برای پیشگیری از خسارات مالی در زمان حوادث است تا از این طریق پرداخت خسارات به حوادث غیرمترقبه از روی دوش دولت برداشته می‌شود.

وی یادآورشد: تمامی منازل شهر گنبد در صورت تصویب شورای اسلامی شهر و پرداخت آن توسط شهرداری در برابر حوادثی مانند سیل آتش سوزی بیمه می‌شوند.

شهرستان ‪گنبد کاووس 290 هزار نفر جمعیت دار‬د.