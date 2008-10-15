نقش "سلمان هراتی" در ادبیات پایداری انقلاب ناشناخته ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری سالگرد شاعر شهیر مازندرانی "سلمان هراتی" در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: سلمان هراتی به عنوان فرزند انقلاب اسلامی، شاعری برآمده از درد و رنج مردم و سخنگوی عاطفه و اعتقادات مردم بوده است.

وی سلمان را شاعری صاحب سبک، اعتقادی، پرتلاش و سبز اندیش توصیف کرد و گفت: او که با دغدغه های اعتقادی و انقلابی مردم رشد کرده بود در عنفوان جوانی با دستیابی به مدارج عالی توانست شاعر شهیر شمال پس از نیما شود.

امامزاده خاطر نشان کرد: آثار منتشره سلمان، گویای روح بلند، طبع روان و تسلط او بر صنایع شعری دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: به منظور تجلیل از این شاعر محبوب و بلند آوازه، ستادی در اداره ارشاد تنکابن تشکیل شد تا مجموعه برنامه هایی را به اجرا گذارند که محصول آن اداری دین اندکی به سلمان بزرگ باشد.

وی خاطر نشان کرد: بازسازی مزار سلمان هراتی، معرفی هر چه بیشتر او به جامعه از طریق رسانه ها، مدارس، نامگذاری برخی اماکن فرهنگی به نام سلمان و برپایی مراسم باشکوه در تجلیل از او با حضور شعرای مطرح کشور از جمله برنامه های سالگرد درگذشت سلمان هراتی است.