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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۷

مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی

تجلیل سالانه اساتیدبازنشسته/ بکارگیری خط و زبان فارسی درمحیط رایانه ای

تجلیل سالانه اساتیدبازنشسته/ بکارگیری خط و زبان فارسی درمحیط رایانه ای

شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته به ریاست دکتر احمدی نژاد تشکیل جلسه داد که در این جلسه بازنگری وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه ارتقای هیئت علمی دانشگاهها، استفاده از خط و زبان فارسی در محیطهای رایانه ای و آیین نامه تجلیل و تکریم اساتید برجسته و بازنشسته دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان مطلب فوق گفت: استادان پیشکسوت حق بزرگی بر گردن آموزش و فرهنگ کشور دارند که باید به عنوان الگو برای نسل جوان معرفی شوند. به همین دلیل شورا تصویب کرد تا در اقدامی نمادین توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال از اساتید برجسته و بازنشسته دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تجلیل شود.

بازنگری در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورا عالی انقلاب فرهنگی گفت: دراین جلسه بازنگری در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی کارگروه مربوطه ارائه شد که مقرر شد مجموع شرح وظایف شورا با نظرات اصلاحی و پیشنهادات تکمیلی در جلسه آینده این شورا به تصویب اعضا برسد.

وی افزود: بازنگری در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرکز هدایت، مدیریت و ارزیابی کلان علمی و فرهنگی کشور و نیز مرکز اصلی مهندسی فرهنگی و با توجه به موضوع مهم پیوست فرهنگی انجام می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: کمیته ای با حضور برخی از وزرا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای منظم این آیین نامه را بررسی و پیگیری کرده است و در بندهایی از این آیین نامه این امکان فراهم شده است که افراد با استعداد و دانشمندان برجسته بتوانند بالاترین درجات علمی را با سهولت طی کنند.

بکارگیری خط و زبان فارسی در محیط های رایانه ای

مخبر در خصوص نحوه حضور و بکارگیری خط و زبان فارسی در محیط های رایانه ای گفت: با توجه به اهمیت و غنای زبان و ادبیات فارسی به منظور صیانت این زبان در حین گسترش فناوری اطلاعات و افزایش غنای آن مقرر شد طی سازوکارهای مناسب از این زبان و گنجینه شیرین ادبیات فارسی در محیط رایانه ای جهت انعکاس تحقیقات و پژوهشهای به عمل آمده در کشور به نحو مطلوب و صحیح استفاده گردد. لذا در جلسه شورا مصوبه ای به تصویب اعضا رسید تا نرم افزار غلط یاب زبان فارسی به زودی در اینترنت و دنیای مجازی قرار گیرد.

کد مطلب 765962

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