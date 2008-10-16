به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینماییپنجشنبه 25 مهر در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول پخش می‌شود. این فیلم جنگی تولید سال 2005 ژاپن به کارگردانی جونیا ساتو است.

داستان فیلم در زمان حال اتفاق می‌افتد و به جنگ جهانی دوم و نبرد یاماتو بازمی‌گردد و روایتگر زندگی دختر یکی از مبارزان است که سال‌ها بعد از پایان جنگ برای آگاهی از نحوه مرگ پدر سراغ بازماندگان می‌رود. تاکاشی سوریماچی، شیدو ناکامورا و یو اوی در این فیلم 145 دقیقه‌ای بازی می‌کنند که سال 2007 در 9 رشته نامزد دریافت جوایز آکادمی ژاپن بود.

فیلم سینمایی "تیغ و ابریشم" جمعه 26 مهر ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم را مسعود کیمیایی سال 1364 بر مبنای فیلمنامه خودش در ژانر پلیسی و معمایی جلو دوربین برد. در خلاصه داستان فیلم آمده است: در جلسه‌ای در بانکوک تصمیم گرفته می‌شود 20 تن هروئین برای توزیع در دانشگاه،‌ مدارس، کارخانه‌ها و جبهه‌ها به ایران حمل شود...

در پروژه سینمایی 108 دقیقه‌ای "تیغ و ابریشم" جلال پیشوائیان، جمشید هاشم‌پور، فرامرز صدیقی، فریماه فرجامی، محمد صالح علا، نرسی کرکیا، مجید مظفری و اکبر معززی بازی کرده‌اند و عوامل آن عبارتند از علی‌اصغر احدی مدیر تولید، مهراد فخیمی فیلمبردار، گیتی پاشایی آهنگساز، خسرو خسروشاهی سرپرست گویندگان و عبدالله اسکندری طراح گریم.

فیلم سینمایی "جنایت پنهان" پنجشنبه 25 مهر ساعت 23:50 از شبکه دو پخش می‌شود. این تریلر جنایی با نام اصلی "تیم سرح" سال 1999 به کارگردانی جرمی هفت به مدت 90 دقیقه ساخته شد. پاتریک مالدون، کتی موریارتی، تیم تامرسن و فرد وارد در این فیلم کانادایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

داستان "جنایت پنهان" درباره یک مامور خبره و وظیفه‌شناس پلیس آمریکاست. در شهر قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد و این مامور بعد از تحقیقات متوجه می‌شود این قتل‌ها بر خلاف آن چیزی است که همکاران او فکر می‌کنند و ...

فیلم سینمایی "وال ـ ی" جمعه 26 مهر ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم تحسین‌شده درباره روباتی تنها به نام وال ـ ای است که متوجه می‌شود زندگی چیزی بیش از تمیز کردن سیاره‌ای است که انسان‌ها آن را آلوده کرده‌اند. او به روباتی در فضا دل می‌بازد و با او راهی سفری بین کهکشانی می‌شود.

بن برت، الیسا نایت و جف گارلین از صداپیشه‌های فیلم جدید استنتن هستند که با بودجه‌ای 180 میلیون دلاری ساخته و فروش جهانی این فیلم 8/421 میلیون دلار شده است. استنتن به عنوان کارگردان فیلم‌های "زندگی یک حشره" و "در جستجوی نیمو" را در کارنامه دارد. فروش جهانی انیمیشن "وال ـ ای" 287 میلیون دلار شد.

فیلم سینمایی "آسمانخراش جهنمی" ساخته جان گیلرمین پنجشنبه 25 مهر ساعت 20:25 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم 165 دقیقه‌ای سال 1974 با بازی استیو مکوئین، پل نیومن، ویلیام هلدن، فی داناوی و فرد آستر تولید شد و استرلینگ سیلی فانت فیلمنامه را بر مبنای رمان "آسمانخراش" ریچارد مارتین استرن و "جهنم شیشه‌ای" توماس اسکوشا و فرانک رابینسن نوشت.

در خلاصه داستان "آسمانخراش جهنمی" آمده است: داگ رابرتس طراح و آرشیتکت آسمانخراش شیشه‌ای بلندترین ساختمان دنیا با 138 طبقه برای مراسم افتتاحیه ساختمان وارد سن فرانسیسکو می‌شود. او پس از صحبت با جیمز دانکن معمار آسمانخراش متوجه می‌شود سیمونز داماد دانکن برای کاهش هزینه‌ها از سیم‌های نامرغوب در سیمکشی ساختمان استفاده کرده است.

این فیلم آن زمان خود با بودجه 14 میلیون دلاری ساخته شد و در خود آمریکا 116 میلیون دلار فروخت. فیلم در هشت رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در سه رشته بهترین فیلمبرداری، تدوین و موسیقی جوایز را از آن خود کرد. گیلرمین سازنده فیلم‌هایی مانند "کینگ کنگ"، "مرگ روی رود نیل" و "شینا" است.

فیلم سینمایی "تلافی" جمعه 26 مهر در قالب برنامه صد فیلم ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم با نام اصلی "چشم در برابر چشم" سال 1995 به کارگردانی جان شله‌زینجر بر مبنای فیلمنامه آماندا سیلور و ریک جافا به مدت 111 دقیقه ساخته شد. در "تلافی" سلی فیلد، کیفر ساترلند، اد هریس، بورلی دانجلو و جو مانتنیا بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کارن مکان، زنی کارمند، همراه با دو دخترش در حومه شهر زندگی می‌کند. وقتی دختر 17 ساله‌اش مورد هتک حرمت قرار می‌گیرد و به قتل می‌رسد، در حالی که او از طریق تلفن همراهش در جریان قرار می‌گیرد و زندگی‌اش دگرگون می‌شود...

فیلم "تلافی" در بازار آمریکای شمالی حدود 27 میلیون دلار فروش داشت. شله‌زینجر (2003ـ 1926) سه بار برای فیلم‌های "نازنین" 1965، "کابوی نیمه شب" 1969 و "یکشنبه لعنتی" 1971 نامزد اسکار بود و برای "کابوی نیمه شب" این جایزه را برد. "دونده باراتن"، "مادام سوزاتسکا" از دیگر فیلم‌های مطرح اوست.

فیلم سینمایی "باغ‌های وحشتناک" جمعه 26 مهر ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم سال 2003 به کارگردانی ژان بکر بر مبنای فیلمنامه‌ای از او و ژان کاسموس به مدت 95 دقیقه ساخته شد و در آن ژاک ویره، آندره دوسولیه، تی یری لرمیت و بنوا ماژیمل نقش‌آفرینی کردند.

داستان فیلم فرانسوی "باغ‌های وحشتناک" در جنگ جهانی دوم و سال‌های پایانی دهه 1950 روی می‌دهد و درباره یک پدر و پسر و دوستان اوست. ژان بکر متولد 1938 و پسر ژاک بکر فیلمساز فقید فرانسوی است. از این فیلمساز تاکنون دو فیلم "شانس زندگی" و "گفتگو با باغبان" از تلویزیون پخش شده است.

فیلم سینمایی "آقای دیدز" به کارگردانی استیون بریل جمعه 26 مهر ساعت 14:10 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم 96 دقیقه‌ای با بازی آدام سندلر، وینونا رایدر، جان تورتورو، آلن کاورت و پیتر گالاگر ساخته شد و تیم هرلیهی فیلمنامه آن را بر مبنای فیلمنامه رابرت ریسکین از داستان کوتاه کلارنس بادینگتن کلاند نوشت.

در خلاصه داستان فیلم "آقای دیدز" آمده است: وقتی پرستن بلیک یکی ازغول‌های ثروتمند رسانه‌ای، که نه زنی دارد و نه فرزندی، از دنیا می‌رود، پرسشی که برای همه شرکا و همکارانش مطرح می‌شود این است که چه کسی دارای‌اش را به ارث می‌برد و ...