بازدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بازدید دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در سخنانی با اشاره به اینکه براساس سند چشم انداز بیست ساله نظام، ایران در افق 1404 کشوری توانمند در تولید علم و فناوری و جامعه ای دانش بنیان خواهد بود، اظهار داشت: جامعه دانش بنیان جامعه ای است که حیات آن به تولید دانش از مسیر پژوهش و تحقیقات وابسته است و دوام آن متکی به تجاری سازی دانش و فناوری است.

طیبی با اشاره به توانمندیهای گسترده جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف علمی، کمبود امکانات و محدودیت بودجه را از جمله مشکلات موجود در زمینه تحقیقات جهاددانشگاهی برشمرد و خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی از فعالیتهای تحقیقاتی این نهاد شد.

در این دیدار دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن تقدیر از دستاوردهای ارزشمند تحقیقاتی جهاددانشگاهی و به ویژه پژوهشکده رویان، اظهار داشت: جهاددانشگاهی یکی ازنهادهای مقدس و مبارک انقلاب اسلامی است که با حضور نیروهای مومن، متعهد و با انگیزه و حرکت در مسیر درست توانسته به موفقیتهای بزرگی دست یابد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای علمی و دقت و توجه به انتخاب پروژه های تحقیقاتی، گفت: مجلس شورای اسلامی با تمام توان خود از مراکز تحقیقاتی مانند پژوهشکده رویان حمایت خواهد کرد و از هیچ تلاشی در راه رفع مشکلات پیش روی پژوهشگران و محققان دریغ نمی کند.

دکتر حمیدرضا گورابی رئیس پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی در این دیدار با ارایه گزارشی از فعالیتهای پژوهشکده رویان گفت: محدودیت امکانات و بودجه تحقیقاتی، یکی از مهمترین مشکلات پژوهشکده رویان در مسیر فعالیتهای تحقیقاتی است که امیدواریم با اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسؤولان چالش موجود رفع شود.