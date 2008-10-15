علی اف بار دیگر رئیس جمهور آذربایجان شد/ تداوم حاکمیت خاندان علی اف

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر نتایج اولیه شمارش آراء الهام علی اف توانسته 5/80 آراء را در انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص دهد.

الهام علی اف فرزند حیدر علی اف رئیس جمهور سابق آذربایجان است.

غلامحسین علی بیانی رقیب علی اف هم توانست 4/5 آراء را به خود اختصاص دهد.

8/3 میلیون نفر توانایی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را داشتند و درحالی که هیچ کدام از کاندیداهای احزاب مخالف در انتخابات حضور نداشتند، کمیسیون انتخابات آذربایجان از شرکت 64 درصد از رای دهندگان درانتخابات خبر داده است.

اقبال آقازاده رئیس حزب امید آذربایجان و از رقبای علی اف در این انتخابات در اشاره به دموکراتیک بودن انتخابات از مبارزه خود برای کسب پیروزی خبر داده بود.

شش حزب مخالف دولت آذربایجان با متهم کردن دولت این کشور به ندادن آزادی های سیاسی به فعالان این کشورانتخابات را تحریم کرده بودند.

مخالفان دولت آذربایجان اتحادیه اروپا و آمریکا را به بی توجهی به دموکراسی در آذربایجان به خاطر چشمداشتی که به نفت این کشور دارند متهم کرده اند.

با وجود ادامه تنشها انتظار نمی رود انتخابات امسال مانند انتخابات پارلمانی سال 2005 به تظاهرات های خیابانی کشیده شود.

در اعتراض های خیابانی در سال 2005 چهار نفر کشته شدند.

تداوم حاکمیت علی اف ها بر آذربایجان

باوجود اتهامات احزاب مخالف سازمان همکاری های امنیتی اروپا تیمی 400 نفره را برای نظارت بر انتخابات آذربایجان اعزام کرده است.

علیرغم سرمایه فراوان نفتی 16 درصد مردم آذربایجان زیر خط فقر زندگی می کنند و بیکاری بالاست.

انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حالی برگزار می شود که رقابت پنهانی میان روسیه و آمریکا برای حفظ این کشور نفت خیز به عنوان یکی از متحدان خود در جریان است.

آذربایجان یک منبع مهم انرژی و صادرات گاز و همچنین دالان ورود به منابع نفتی و گازی آسیای مرکزی محسوب می شود.

با ادامه تنش ها در قفقاز و در پی جنگ اوستیا تغییرات سیاسی در آذربایجان برای مسکو و غرب بسیار اهمیت یافته است.

در حالی که نفت صادراتی آذربایجان به اروپا از خاک روسیه می گذرد غرب خواهان تغییر محل ترانزیت نفت باکو به اروپا از طریق قفقاز است تا از قدرت استراتژیک کرملین بکاهد.