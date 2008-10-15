پرداخت زکات در کشور 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین نبی لو عصر امروز در حاشیه برگزاری جلسه زکات استان مرکزی در محل کمیته امداد استان در اراک افزود: پرداخت زکات در مورد غلات اربعه که شامل محصولات کشاورزی اصلی از جمله گندم می شود به دلیل ادامه برداشت در کشور ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه، سال گذشته، 13میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده خاطر نشان کرد: استان گلستان به لحاظ میزان جمع آوری زکات و استان یزد به لحاظ پرداخت به میزان ظرفیت پرداخت زکات در کشور در جایگاههای اول قرار دارند.

وی ادامه داد: ظرفیت زکات و پرداخت زکات بالاتر از ارقام کنونی است که رسیدن به آن نیازمند فرهنگ سازی است.

وی پرداخت زکات را واجب دینی خواند و افزود: فریضه زکات یکی از واجبات دین اسلام است که همه وظیفه دارند به پرداخت این فریضه الهی توجه ویژه داشته باشند.

نبی لو اضافه کرد: رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و مبلغین دینی نقش موثری در گسترش فرهنگ زکات در جامعه بر عهده دارند.

سال گذشته 961 طرح عمرانی از محل زکات در کشور آغاز شد

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سال گذشته، از محل زکات، کار ساخت 961طرح عمرانی در روستاهای کشور آغاز شد که 60درصد این طرح ها مسجد و حسینیه است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی نیز در این جمع گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 428میلیون تومان زکات در این استان جمع آوری شده که این رقم نسبت به سال گذشته، افزایش 70 درصدی را نشان می دهد.

علیرضا چگینی افزود: در حال حاضر 16ستاد احیای زکات در شهرستانهای این استان فعالیت دارند.