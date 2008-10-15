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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۸

با حضور وزیر بازرگانی؛

مشکلات منطقه آزاد انزلی بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مشکلات منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی در ادامه سفر اعضای هئیت دولت به شهرستانهای استان گیلان عصر چهارشنبه با حضور وزیر بازرگانی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، مسعود میرکاظمی دراین نشست تخصصی اظهار داشت:: ساخت پایانه صادرات گل و گیاه و غله، برپایی نمایشگاههای دائمی ازتوانمندیهای اقتصادی و ایجاد امکانات استفاده از کشتی های کانتنربراز طرحهای است که برای توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی اجرا خواهد شد.

وزیربازرگانی همچنین بندر انزلی را منطقه ممتاز برای توسعه صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی امکانات مناسبی برای توسعه صنایع بومی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف دارد.

در ادامه این نشست "اسماعیل عبدالهی " فرماندار شهرستان انزلی مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به این شهرستان را تشریح کرد.

وزیر بازرگانی و هیئت همراه پس ازاین نشست از محوطه بندری انزلی نیز بازدید کردند.


 

کد مطلب 765992

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