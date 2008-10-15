تیم والیبال دختران ایران حریف هند شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، تیم هند امروز در دومین روز از مرحله دوم هفتمین دوره رقابت های والیبال دختران نوجوان آسیا در دیدار مقابل قزاقستان با حساب 3 بر صفر و با نتایج 25-21، 25-16 و 25-14 تن به شکست داد. این تیم فردا مقابل شاگردان میترا شعبانیان صف آرایی خواهد کرد.

تیم کشورمان در سه بازی گذشته خود به ترتیب مقابل تیم های تایلند و کره جنوبی شکست خورده و تیم سریلانکا را شکست داده است.

بازی تیم کشورمان مقابل هند راس ساعت 9 به وقت محلی در "فیل اسپرت" مانیل برگزار خواهد شد. این تیم برای کسب مقام نهم تا دوازدهم مبارزه می کند.