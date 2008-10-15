نتایج کامل بازی های امروز / برنامه بازی های فردا اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، هفتیمن دوره رقابت های والیبال دختران نوجوان آسیا امروز پیگیری شد که طی آن تیم های تایلند، کره جنوبی، چین تایپه، چین و قزاقستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

نتایج کامل مسابقات به این شرح است:

* تایلند 3 - فیلیپین صفر (25-11، 25-9، 25-14)

* کره جنوبی 3 - استرالیا یک (25-19، 25-9، 22-25، 25-8)

* چین تایپه 3 - اندونزی صفر (25-15، 25-5، 25-19)

* چین 3 - ژاپن 2 (25-21، 25-22، 23-25، 16-25، 16-14)

* قزاقستان 3 - هند صفر (25-21، 25-16، 25-14)

برنامه بازی های فردا به این شرح است:

* ایران - هند، ساعت 9 (به وقت محلی)

* قزاقستان - سریلانکا، ساعت 11

* کره جنوبی - اندونزی، ساعت 13

* چین - فیلیپین، ساعت 15

* تایلند - چین تایپه، ساعت 17

* ژاپن - استرالیا، ساعت 19

نکته قابل توجه در دیدارهای امروز قضاوت مژگان کلمبی پور به عنوان سرداور دیدار تیم های فیلیپین و تایلند بود که با تایید برگزارکنندگان مسابقات همراه بود.