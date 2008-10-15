40 درصد پرونده های قضایی استان اردبیل با مصالحه مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلام رضا خلف رضایی بعد از ظهر امروز در جلسه دیدار با نخبگان، دانشجویان و اساتید در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: از مجموع 26 هزار و 338 فقره پرونده مختومه شده در شعبات شوراهای حل اختلاف استان، تعداد 10 هزار و 601 فقره که 40 درصد این رقم می باشد با مصالحه مختومه شده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با 28 هزار و 658 فقره پرونده ارجاعی به شوراهای استان در شش ماهه اول سال جاری، آمار چشمگیری بوده و نشان از فعالیت و ثمربخشی این واحد دارد.

وی عنوان کرد: واحد مصالحه برای اولین بار در سطح کشور به ابتکار دادگستری استان اردبیل ایجاد شده و خدمات موثر و تکمیلی در کنار شوراهای حل اختلاف داشته است.

رئیس دادگستری استان در ادامه با بیان اینکه اولین شوراهای حل اختلاف کشور نیز در این استان راه اندازی شده، تصریح کرد: در حال حاضر از تعداد 716 شعبه راه اندازی شده شورای حل اختلاف در استان، تعداد 472 شعبه فعال بوده و تعداد دو هزار و80 نفر در این شعب فعالیت می کنند.

وی ابراز داشت: حل و فصل پرونده های قتل منجر به محکومیت قصاص و پرونده های میلیارد ریالی از جمله افتخارات شوراهای حل اختلاف استان است.

خلف رضایی در بخش دیگری از سخنان خود یاد آور شد: همچنین با فعالیتهای این واحدها جمعت کیفری استان در شش ماهه اول سال 87 نسبت به مدت مشابه 31 درصد کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: کاهش جمیعت کیفری از جمله سیاستهای قوه قضاییه در کشور بوده که با به اجرا گذاشتن این سیاستها شاهد کاهش جمعیت کیفری استان هستیم.