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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

40 درصد پرونده های قضایی استان اردبیل با مصالحه مختومه شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری استان گفت:40 درصد پرونده های قضایی مختومه شده در شعبات شوراهای حل اختلاف استان با مصالحه مختومه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلام رضا خلف رضایی بعد از ظهر امروز در جلسه دیدار با نخبگان، دانشجویان و اساتید در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: از مجموع 26 هزار و 338 فقره پرونده مختومه شده در شعبات شوراهای حل اختلاف استان، تعداد 10 هزار و 601 فقره که 40 درصد این رقم می باشد با مصالحه مختومه شده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با 28 هزار و 658 فقره پرونده ارجاعی به شوراهای استان در شش ماهه اول سال جاری، آمار چشمگیری بوده و نشان از فعالیت و ثمربخشی این واحد دارد.

وی عنوان کرد: واحد مصالحه برای اولین بار در سطح کشور به ابتکار دادگستری استان اردبیل ایجاد شده و خدمات موثر و تکمیلی در کنار شوراهای حل اختلاف داشته است.

رئیس دادگستری استان در ادامه با بیان اینکه اولین شوراهای حل اختلاف کشور نیز در این استان راه اندازی شده، تصریح کرد: در حال حاضر از تعداد 716 شعبه راه اندازی شده شورای حل اختلاف در استان، تعداد 472 شعبه فعال بوده و تعداد دو هزار و80 نفر در این شعب فعالیت می کنند.

وی ابراز داشت: حل و فصل پرونده های قتل منجر به محکومیت قصاص و پرونده های میلیارد ریالی از جمله افتخارات شوراهای حل اختلاف استان است.

خلف رضایی در بخش دیگری از سخنان خود یاد آور شد: همچنین با فعالیتهای این واحدها جمعت کیفری استان در شش ماهه اول سال 87 نسبت به مدت مشابه 31 درصد کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: کاهش جمیعت کیفری از جمله سیاستهای قوه قضاییه در کشور بوده که با به اجرا گذاشتن این سیاستها شاهد کاهش جمعیت کیفری استان هستیم.

کد مطلب 766006

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