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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

سد کوثر گلستان آبگیری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از آبگیری سد کوثر بر اثر بارندگیهای اخیر در استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، نادعلی حاجیلری عصر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: حجم آب ذخیره شده این سد در ماههای گذشته به صفر رسیده بود و بر اثر بارندگیهای اخیر، دوباره آبگیری شد که میزان آبگیری آن 260 هزار مترمکعب بود.

وی حجم مخزن سد کوثر را هفت میلیون مترمکعب اعلام کرد و خاطرنشان کرد: سد مخزنی کوثر در جنوب شرقی گرگان واقع شده و توسط دو رودخانه نومل و گرمابدشت تغذیه می‌شود.

نیاز آبی گلستان، سالانه پنج میلیارد مترمکعب برآورد شده که بخشی از این میزان توسط مخازن پنج سد بزرگ این استان تامین می شود. 
 

کد مطلب 766026

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