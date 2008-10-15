سد کوثر گلستان آبگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، نادعلی حاجیلری عصر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: حجم آب ذخیره شده این سد در ماههای گذشته به صفر رسیده بود و بر اثر بارندگیهای اخیر، دوباره آبگیری شد که میزان آبگیری آن 260 هزار مترمکعب بود.

وی حجم مخزن سد کوثر را هفت میلیون مترمکعب اعلام کرد و خاطرنشان کرد: سد مخزنی کوثر در جنوب شرقی گرگان واقع شده و توسط دو رودخانه نومل و گرمابدشت تغذیه می‌شود.

نیاز آبی گلستان، سالانه پنج میلیارد مترمکعب برآورد شده که بخشی از این میزان توسط مخازن پنج سد بزرگ این استان تامین می شود.

