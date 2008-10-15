پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر کره شمالی در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار خود در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، از ساعت 17 امروز در ورزشگاه آزادی تهران میزبان کره شمالی بود.

در این دیدار که سید مهدی رحمتی ، هادی عقیلی ، سید جلال حسینی ، حسین کعبی ، ستار زارع ، مهدی مهدوی کیا ، جواد نکونام ، مسعود شجاعی ، مجتبی جباری ، غلامرضا رضایی و رسول خطیبی از سوی دایی به میدان فرستاده شده بودند، تیم کشورمان در دقیقه 10 روی ارسال مجتبی جباری از جناح راست و ضربه سر مهدی مهدوی کیا به گل برتری دست یافت.

در نیمه اول این دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برتر از کره شمالی بود و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد اما کره ایها نیز چند موقعیت خوب ایجاد کردند.