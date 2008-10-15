انگلیس خواستار لغو حالت فوق العاده در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "لرد مارک مالوچ براون" معاون وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد: ما خواهان برگزاری انتخابات عراق به آزادترین شکل ممکن و فارغ از حالت فوق العاده هستیم.

پارلمان عراق چهارشنبه سوم مهر با اجماع، قانون انتخابات شوراهای استانی را تصویب کرد، اما موافقت کرد انتخابات در کرکوک تا زمانی که کمیته پارلمانی حقیقت یاب درباره کرکوک گزارش خود را ارائه کند و قانون مختص انتخابات آن تدوین شود به تعویق افتد .

از جمله ماموریتهایی که پارلمان عراق به کمیته حقیقت یاب واگذار کرده است، آماده کردن پیش نویس قانون انتخابات شورای این استان، پیشنهاد سازوکار تقسیم قدرت در کرکوک و بازنگری شناسنامه ها و مدارک رای دهندگان در استان و مشخص کردن میزان تخلفاتی که پیش از نهم آوریل 2003 و بعد از آن صورت گرفته و حل آنها است.

پارلمان همچنین این کمیته را ملزم کرده است ماموریت محوله را حداکثر تا 31 مارس 2009 پایان دهد تا پارلمان نیز حداکثر تا 31 دسامبر همان سال، قانون مربوط به کرکوک را تدوین و تصویب کند.

انتخابات شوراهای استانی عراق در دسامبر و تا قبل از اتمام سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.