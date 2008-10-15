به گزازش خبرنگار مهر در بندرانزلی، کوهساری مدیرکل بنادرو دریانوردی گیلان در حاشیه بازدید وزیر بازرگانی از بندر انزلی اعلام کرد: تاکنون 40 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری دراین بندر انجام گرفته است.

وی گفت: این سرمایه‌گذاری توسط دولت و در بخش‌های محوطه‌سازی، لایروبی، خرید تجهیزات بندری و ناوبری و به منظور آماده‌سازی بستر برای ورود بخش خصوصی انجام پذیرفته است.

این مقام مسئول یادآورشد: تبدیل بندر صیادی آستارا به بندر تجاری از جمله مصوبات مهم بندری در دور نخست سفر ریاست جمهوری به استان گیلان است.

کوهساری ادامه داد: راه‌اندازی این بندر می‌تواند در اشتغالزایی، کاهش قیمت تمام شده کالاها به مقاصد غرب کشور و توسعه ترانزیت و صادرات نقش بسزایی داشته باشد.