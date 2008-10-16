چای باید در سبد کالای مصرف کارکنان دولت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در سفر اول هیئت وزیران به استان گیلان مصوب شد دستگاههای دولتی از چای داخلی مصرف کنند و در این سفر نیز انتظار می رود چای در سبد کالای مصرف کارکنان دولت قرار گیرد.

وی، همچنین به مصرف 120 هزار تنی مصرف چای در کشور اشاره کرد و گفت: گیلان با تولید یک چهارم مقدار چای کشور با مواجه شدن به تعطیلی کارخانه ها عرصه بر کشاورز تنگ شده است و تنها راه حل این مسئله توقف چای در واردات است.

نماینده مجلس هشتم همچنین به کاهش تولید کرم ابریشم از پنج هزار تن پیله ابریشم به زیر هزار تن اشاره کرد و ادامه داد: تدوام کشاورزی در استان گیلان توجه ویژه به مسائل همچون چای، کرم ابریشم و برنج استان است.

لاهوتی در ادامه با اشاره به اینکه گیلان توان تامین برنج کشور را دارد، گفت: کشاورزان استان با مشکل کم آبی مواجه اند از این رو احداث سد نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد.

وی با اعلام اینکه در تاریخ دولت‌ها، سفرهای استانی دولت نهم بی‌نظیر است، ادامه داد: سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان ها ابتکاری جدید بوده و نتایج مفیدی در پی داشته است.

