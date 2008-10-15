اعتبارات عمرانی کنگاور 11درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه ، غلامرضا حیدری عصر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در سفرهیئت دولت در سال 85 به استان کرمانشاه 9 طرح با اعتباری بالغ بر دو میلیاردو 600میلیون تومان برای شهرستان کنگاور به تصویب رسید.

وی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی این طرحها گفت: میزان پیشرفت فیزیکی اغلب این طرحها رضایت بخش بوده و به طور میانگین 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

حیدری مهمترین طرح های مصوب دولت در شهرستان کنگاور را احداث سد کبوتر آهنگ، جابجایی منطقه مسکونی غم تسلی، احداث آموزشکده فنی و حرفه ای، دو سالن ورزشی ویژه آقایان و بانوان، احداث شش خانه بهداشت،احداث یک هتل سه ستاره و توسعه منطقه گردشگری فش اعلام کرد.

فرماندار کنگاور در ادامه با اشاره به شرایط آب وهوایی وجغرافیایی این شهرستان گفت: شهرستان کنگاور به دلیل شرایط آب و هوایی ویژه و نیز خاک خوب یکی از مناطق حاصلخیز کشور بوده و کشاورزی قطب اصلی اقتصاد این شهرستان است.

در ادامه خبرنگاران به همراه فرماندار کنگاوراز تعدادی از پروژه های مصوب دولت شامل دو ورزشگاه، پروژه جابجایی منطقه مسکونی غم تسلی و جاده کمربندی شهرستان بازدید کردند.

شهرستان کنگاور با 88 هزار و 800 نفر جمعیت از یک بخش، پنج دهستان و 93روستا تشکیل شده است.