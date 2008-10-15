حوزه هنری هزینه شرکت در مسابقه عکاسی معماری را متقبل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد عکاسان برای شرکت در این مسابقه باید آثار خود را در ابعاد 30 در 40 سانتیمتر روی CD حداکثر تا روز پنجشنبه 30 آبان‌ماه به دبیرخانه مسابقه ارائه کنند.

این مسابقه به ارائه عکس‌هایی اختصاص دارد که بیانگر کنکاش در آثار بجا مانده از معماری معنوی، بررسی تاثیر فضای معنوی معماری بر انسان، معرفی ارزش‌های معنوی موجود در فضاهای معماری و شناخت و معرفی علامت‌های ایجاد محیط معنوی در کالبد فضا هستند.

برگزیدگان اول تا سوم مسابقه به ترتیب شش، چهار و دو سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر دریافت می‌کنند و به دو اثر برتر از نگاه مخاطبان نیز لوح تقدیر و نیم سکه بهار آزادی تقدیم می‌شود. دبیرخانه این مسابقه در تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، حوزه هنری، دفتر آرمانشهر واقع است.

مسابقه عکاسی معنویت را دفتر آرمانشهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران و جامعه عکاسان برگزار می‌کند.