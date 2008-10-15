استقبال خبرنگاران از کاشانی و غیبت کریمی/ فرار پروین از مصاحبه با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی با حضور در جایگاه خبرنگاران مورد استقبال خبرنگاران رسانه های گروهی قرار گرفت.

* محل ورود بازیکنان دو تیم به زمین چمن برخلاف بازیهای گذشته تغییر کرده بود و دو تیم از تونل مرکز زمین وارد شدند.

* ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در طول این بازی به عکاسان کنار زمین تذکر داد از محوطه مشخص شده خود خارج نشوند.

* مصطفی آجورلو ، هادی ساعی ، مسئولان اتحادیه فوتبال و افشین قطبی از تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

* علی کریمی که قبلا گفته بود برای تماشای بازی تیم ملی به ورزشگاه آزادی خواهد رفت به وعده اش عمل نکرد و به ورزشگاه نیامد.

* مثل همه دیدارهای دیگر تیم ملی ناهماهنگی مشهودی برای تشویق یکپارچه تیم ملی بین تماشاگران وجود داشت و تا پایان بازی هم ادامه داشت.

* با پخش تصویر افشین قطبی از اسکوربرد ورزشگاه آزادی برخی تماشاگران به تشویق وی پرداختند که البته مورد تایید عده ای دیگر قرار نگرفت.

* زمانی که قاسم افشار در بین دو نیمه برای اجرای موسیقی زنده به محل مشخص شده رفت، بلندگوهای ورزشگاه قطع شد تا وی نتواند برنامه هایش را اجرا کند.

* علی پروین در پایان این دیدار به سرعت ورزشگاه آزادی را ترک کرد و به درخواست خبرنگاران برای مصاحبه پاسخ منفی داد. او با سرعتی عجیب از بین خبرنگاران فرار کرد!

* ناصر حجازی در پایان این دیدار در بین هوادارانش محاصره شده بود و مدام مورد تشویق آنها قرار می گرفت. این تشویق ها تا بیرون ورزشگاه ادامه داشت.