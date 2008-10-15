این سخت ترین بازی من بود / از عملکرد بازیکنان تیم ملی راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر علی دایی پس از برتری 2 بر یک تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کره شمالی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: تیم ما در مصاف با کره شمالی در نیمه اول به مراتب بهتر از حریف ظاهر شد و با بازی برتر خود به پیروزی یک بر صفر رسید. در این نیمه شانسهای گل زیادی داشتیم اما فقط در یک مورد موفق به گلزنی شدیم.

وی افزود: در نیمه دوم باز هم روند بازی به سود ما دنبال می شد و حتی توانستیم گل دوم را نیز به ثمر برسانیم. بعد از این شروع خوب، تیم کره شمالی بر بازی تسلط پیدا کرد که این هم ناشی از تمایل این تیم به بازی هجومی و دست کم گرفتن گرفتن بازیکنان ما بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از عملکرد بازیکنان این تیم در دقایق پایانی نیمه دوم به نیکی یاد کرد و گفت: بعد از زدن گل دوم، تیم ما شانس های گل زیادی داشت و توانستیم با ضد حمله به دروازه کره نزدیک شودیم و حتی می توانستیم بیش از دو گل به ثمر برسانیم.

دایی خاطرنشان کرد: تیم کره شمالی زمانی که ما بازی را آسان گرفته بودیم به یک گل رسید و دو موقعیت گلزنی این تیم را سید مهدی رحمتی مهار کرد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان ملی فوتبال کشورمان گفت: خط دفاعی ما بجز در چند صحنه در باقی زمان مسابقه عملکرد خوبی داشت. به عقیده من تیم کره شمالی از عمق دفاع ما حمله نمی کرد . مهاجمان این تیم زمانی که راه نفوذشان از عمق دفاع ما بسته شده بود از کناره ها با ارسال های بلند قصد ساختن موقعیت داشتند که در نهایت روی یکی از همین سانترها به گل رسیدند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه در فوتبال کل 90 دقیقه را نمی توان حمله کرد و یک تیم در طول مسابقه تماما نمی تواند هجومی بازی کند افزود: روند بازی ما طبیعی بود نمی توانستیم در کل 90 دقیقه ابتکار بازی را دست داشته باشیم.

وی، کره شمالی را تیمی بزرگ خواند و اظهار داشت: کره شمالی درحال حاضر یکی از تیم های خوب آسیاست . این تیم در امارات تیم ملی این کشور را شکست داده و مقابل کره جنوبی به نتیجه تساوی رسیده است . با این شرایط کره شمالی نمی تواند تیم کوچکی باشد. من به این تیم احترام می گذارم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: بازی با کره شمالی یکی از بازی های دشوار من از زمانی بود که هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتم. این تیم پس از خوردن گل دوم فشار زیادی روی دروازه ما وارد آورد. این تیم پس از دریافت گل دوم چیزی برای از دست دادن نداشت و بی محابا حمله می کرد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مهدی مهدوی کیا در بازی مقابل کره شمالی گفت: مهدی همانند همه بازیکنان زحمت کشید و تلاش کرد. او وظایفش را به خوبی در زمین پیاد کرد.

علی دایی در خصوص عملکرد حسین کعبی نیز گفت: کعبی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران بود. من در این بازی به تجربه بازیکنانی چون کعبی نیاز داشتم و آنها به خوبی خواسته های مرا در زمین پیاد کردند.

خبرنگاری از دایی پرسید چرا در این بازی از وجود مجید غلام نژاد که در بازی مقابل عربستان یکی از بهترین بازیکنان ایران بود استفاده نکردید گفت: من نمی دانم چطور به این دوگانگی سئوالهای شما پاسخ دهم . زمانی که در بازی مقابل عربستان از وجود غلام نژاد استفاده کردم به من خورده گرفتید که چرا از این بازیکن جوان استفاده کردم و او نتوانست بازی خوبی را ارائه کند. امروز هم که کعبی را به بازی گرفتم باز هم از من ایراد می گیرید. من به عنوان مربی تیم ملی ایران در پست دفاع راست فقط از یک بازیکن می توانستم استفاده کنم. کعبی و غلام نژاد از بهترین های ایران هستند اما در این بازی کعبی بهتر و آماده تر از غلام نژاد بود و به همین خاطر از وجود او استفاده کردم.

دایی یادآورشد: پس از برگزاری مراسم قرعه کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی گفتم که در گروه ما رقابت نزدیکی بین تیم ها وجود خواهد داشت. امروز که در این گروه 4 تیم 4 امتیازی حضور دارند نشان می دهد که اظهار نظر من درست بوده است.

وی افزود: با این شرایط ما باید در بازی سوم خود در مرحله انتخابی جام جهانی، امارات را شکست دهیم. این پیروزی و پیروزیی که در هفته پایانی در خانه به دست می آوریم می تواند ما را از رقبای اصلی خود یک گام جلو بیاندازد و اختلاف امتیازی خوبی با حریفان ایجاد کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز تشکر از حمایت تماشاگران و هواداران تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: بدون شک حضور آنها و حمایتشان نقش پررنگی در پیروزی امروز تیم ملی داشت . هواداران تیم ملی امروز 90 دقیقه تیم ملی کشورمان را تشویق کردند و تا پایان مسابقه یار و همراه ما بودند.

خبرنگاری از دایی در خصوص عملکرد خط حمله پرسید که وی گفت: با توجه به داشته های ما در خط حمله فکر می کنم خطیبی ، غلامرضا رضایی و سیدمهدی سید صالحی عملکرد خوبی داشتند و من از کار آنها راضی هستم.

دایی با تاکید بر این که در حال حاضر به بازی آینده تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل امارات می اندیشد افزود: برای من بازی با کره شمالی تمام شد ، من این بازی را فراموش می کنم، اعتقاد دارم باید پله پله پیش برویم و بازی به بازی برابر حریفان خود راه صعود به جام جهانی را همواره کنیم. برای ما تمام بازی ها دشوار است حتی بازی آینده مقابل امارات. این تیم که سه بازی گذشته خود را واگذار کرده قطعا دوست ندارد که در بازی چهارم خود نیز بازنده باشد و بدون شک روز سختی را برای تیم ما رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه در اردو آینده تیم ملی بهترین های فوتبال ایران و لیگ کشور را دعوت خواهد کرد با دفاع از عملکرد رسول خطیبی افزود: خطیبی و رضایی اگر قدری خوش شانس بودند امروز می توانستند گلزنی کنند. من اعتقاد دارم در یک تیم فوتبال فقط مهاجمان نباید گلزنی کنند . در این تیم همه بازیکنان در گلزنی نقش دارند و به همان اندازه باید در دفاع نیز شرکت کنند چرا که کل تیم گل می زند و کل تیم گل می خورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: من در 5 روز نمی توانم معجزه کنم. طی مدت فقط تیم را هماهنگ کردم با این حال به بازیکنان تیم ملی ایران تبریک می گویم که بدون بازی تدارکاتی عملکرد خوبی را در بازی مقابل کره شمالی به نمایش گذاشتند. متاسفانه ما بیرون از گود نشسته ایم و می گوییم لنگش کن. ما در کمترین زمان ممکن باید تیم را آماده کنیم و در این بین با مشکلات زیادی روبرو هستیم.

وی هدف فوتبال تیم ملی کشورمان در بازی مقابل کره شمالی را کسب 3 امتیاز بیان کرد و در خصوص برنامه های آینده فوتبال کشورمان برای بازی مقابل امارات گفت: یک هفته مانده به بازی مقابل امارات، به کویت می رویم و به فاصله 5 روز به این بازی یک بازی دوستانه را با تیم ملی فوتبال کویت برگزار خواهیم کرد.

خبرنگاری از دایی در خصوص شعار تماشاگران علیه رسول خطیبی پرسید که وی گفت: شما باید از تماشاگران تیم ملی تشکر کنید و به آنها خسته نباشید بگویید. متاسفانه قبل از این کار با سئوالهای حاشیه ای ما را به بیراهه می برید. به عقیده من رسول امروز خوب بازی کرد و باید به این بازیکن خسته نباشید بگویم.

وی درخصوص عملکرد فریدون زندی نیز گفت: زندی در زمانی که به زمین آمد یکی از بازیکنان خوب تیم ملی بود و توانست به خط میانی ما سروسامان دهد.