بازشناسی ظرفیتهای یزد بخشی از سرمایه های ملی را احیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا عارف، عصر امروز در همایش "یزد، بستر باستانی و مهد گفتگوها" اظهار داشت: یزد شناسی بخش مهمی از ایران شناسی است و باید به کشف قابلیتهای متعدد این شهر در ابعاد مختلف پرداخت.

وی یزد را نمایه ای ارزشمند از ایران بزرگ دانست و افزود: مردم یزد، اهل مدارا، سازگار با دیگران و در پی ایجاد دوستی و گفتگو هستند و یادگارهای به جا مانده از ایام دور خود گواه واقعیات فرهنگی این منطقه است.

عارف خاطرنشان کرد: همه ما به خاطر داریم که در دهه قبل ایران با نامی نو دوباره در جهان آوازه یافت و با نام گفتگوی تمدنها شان و جایگاه واقعی خود را بازیافت که این آوازه نو علاوه بر اینکه به عنوان دستاوردی در عالم اندیشه به ثبت رسید، دری از امنیت، صلح، دوستی و آرامش به روی ایرانیان گشود.

وی عنوان کرد: این زبان راهگشا ریشه در سرزمین یزد داشت و این پیام را به نیابت از مردم ایران و ریشه های اصلی خود در جهان طنین انداز کرد.

رومانو پرودی: همزیستی مسالمت آمیز یزدیها با زرتشتیان شگفت انگیز است

در این همایش، نخست وزیر سابق ایتالیا و رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز بیان داشت: یزد نمایانگر تمدن قدیمی ایران است.

رومانو پرودی با ابراز خرسندی از اینکه نتیجه گیری نشست دو روزه تهران با عنوان "دین در دنیای معاصر" در یزد صورت گرفت، اظهار داشت: یزد از دیدگاه مهمانان خارجی این نشست شهری بود که با ادامه آنچه از تاریخ کهن خود به دست آورده است، توانسته نمایه ای کم نظیر و پربار از گذشتگان خود به نمایش بگذارد.

وی همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان متعصب یزد با زرتشتیان را شگفت انگیز خواند و بیان داشت: این همزیستی که قرنهاست به طول انجامیده است، نتیجه نگرش گفتگوی تمدنهاست.

پرودی یادآور شد: جهان امروز ما به سرعت به سوی تغییر و تحول پیش خواهد رفت و روزی خواهد رسید که به جای کشورهای ابرقدرت امروز کشورهایی چون هند و کره و به جای قاره های اروپا و امریکا، قاره افریقا و اقیانوسیه مطرح شوند و بی شک در این میان یزد نیز به عنوان مرکز تمدن ایرانی، باز هم نقش ویژه ای ایفا خواهد کرد.

در این همایش صدها نفر از روسای جمهور، نخست وزیران و سران اسبق خوشنان کشورهای آسیایی، اروپایی، امریکایی و ... حضور داشتند و طی مراسمی از سیدمحمد خاتمی، مبدع ایده گفتگوی تمدنها تجلیل شد.