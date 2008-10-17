چهارمین همایش پژوهشی دانشجویی علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ریاست چهارمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر عهده دکتر محمد رحمتی رودسری معاون پژوهشی دانشگاه بوده و دبیر همایش صادق فنایی است.

همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سوی کمیته پژوهشی دانشجویان این دانشگاه در آذر ماه سال جاری به منظور نمایش توانمندیهای علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه، ترغیب و تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و آشنایی مسئولین و اساتید با دانشجویان پژوهشگر برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان پژوهشگر که مقالات خود را از آذر ماه 86 تا آبان ماه 87 در همایشهای داخلی یا خارجی ارائه و یا در مجلات معتبر علمی پژوهشی منتشر کرده اند می توانند در این همایش شرکت کنند. دانشجویان می توانند به عنوان ارائه دهنده مقاله و یا شرکت کننده آزاد در این همایش شرکت کنند.

تمامی مقالات ارسالی به همایش به صورت پوستر پذیرفته شده و در روز همایش در پانلها و رشته‌های مختلف داوری خواهند شد. به پوسترهای برگزیده از هر پانل جوایز نفیسی از سوی ریاست دانشگاه اهدا خواهد شد.

دانشجویان باید لوح فشرده حاوی خلاصه مقاله ارائه شده، کپی گواهی ارائه مقاله در همایش و کتابچه خلاصه مقالات، کپی جلد و صفحات مجله ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است را به دبیرخانه تا پایان آبان ماه ارسال کنند.

ارسال مشخصات از جمله اسامی، رشته و مقطع تحصیلی همه نویسندگان، مشخص کردن نویسنده مسئول، ذکر شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول ضروری است.