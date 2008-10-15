بازی با تیم پرقدرت ایران دشوار بود / می توانستیم مساوی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی کره شمالی پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزاد افزود: ایران یکی از تیم های خوب آسیاست و امروز نمایش خوبی مقابل ما داشت. زمانی که با نتیجه 2 بر یک از این تیم عقب بودیم شانس های گل زیادی داشتیم و می توانستیم نتیجه مسابقه را به تساوی تغییر دهیم اما از فرصت های خود استفاده نکردیم.

وی از عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در مصاف با کره شمالی به نیکی یاد کرد و گفت: برای ما بازی مقابل ایران بسیار دشوار بود. با این حال مقابل این تیم پرقدرت موقعیت های زیادی بدست آوریم. ما نتوانستیم از آنها بهره لازم را ببریم.

جانگ هان خاطرنشان کرد: تیم ما در مصاف با ایران نتوانست بازی خوبی را به نمایش بگذارد. تیم ما نقطه ضعف هایی دارد که کم کم برطرف شده و در بازی های آینده به شرایط ایده آل خواهیم رسید.