کشته شدن مرد شماره دو القاعده در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار و پایگاه خبری اصوات العراق، سخنگوی ارتش آمریکا گفت : مرد شماره دو القاعده درعراق ملقب به "ابوقسوره" پنجم اکتبردر عملیات نظامیان آمریکایی در موصل واقع در شمال عراق کشته شد.



پاتریک دریسکول افزود : ابوقسوره ملیتی مغربی داشت که ژوئن 2007 به عنوان فرمانده القاعده در منطقه شمالی شبکه القاعده در عراق تعیین شده بود.



وی گفت : ابوایوب المصری، سرکرده شبکه القاعده در عراق است و ابوقسوره مسئول عملیات نظامی این شبکه به شمار می رفت.

به گفته این سخنگو، ابو قسوره با سرکردگان القاعده در پاکستان و افغانستان رابطه داشت و کشته شدن وی نتیجه اطلاعات دقیقی بوده است که ارتش آمریکا به دست آورده بود.



وی از تیراندازی در جریان یورش به منزلی خبر داد که این سرکرده القاعده در مرکز موصل در آن اقامت داشت.



خبردیگر اینکه سخنگوی فرماندهی عملیات نینوا امروز از بازداشت یک مظنون سوری الاصل در غرب موصل خبر داد.



به گفته خالد عبدالستار، نیروهای عراقی در مرز با سوریه، این مظنون سوری الاصل را بازداشت کردند.



از سوی دیگر، یک منبع نظامی در موصل از زخمی شدن دو سرباز عراقی بر اثر انفجار بمب در شرق این شهر خبر داد.