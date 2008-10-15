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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۲۰:۵۵

در نشست بروکسل مطرح شد؛

تشکیل یک کارگروه هسته ای جدید در اتحادیه اروپا

تشکیل یک کارگروه هسته ای جدید در اتحادیه اروپا

در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل یک کارگروه جدید هسته ای برای بررسی مسائل هسته ای در جهان و این اتحادیه تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "آندریس پی بالگز" رئیس کمیسیون انرژی اروپا در افتتاحیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد: در حالی که استفاده از انرژی هسته ای در جهان و در اروپا رو به افزایش است اروپایی ها خواهان گسترش نقش این اتحادیه در کنترل فعالیت های هسته ای در جهان هستند.

در نشست امروز کارگروهی متشکل از مقامات ارشد اتحادیه اورپا به منظور تقویت نقش این اتحادیه در کنترل فعالیت های هسته ای در جهان و همچنین دادن مشاوره به کمیسیون اروپا در امور هسته ای تشکیل شد.

شفاف سازی هسته ای و زباله های هسته ای از مسائلی هستند که در اولویت اقدامات کارگروه هسته ای کمیسیون اروپا خواهند بود.

کد مطلب 766124

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