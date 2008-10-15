مشکل آفرینی نظامیان آمریکایی برای زائران ایرانی عتبات عالیات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر،"حسین اکبری" امروز در بغداد به پایگاه خبری اصوات العراق گفت : نظامیان آمریکایی با به وجود آوردن مشکلات امنیتی برای زائران ایرانی،اقدام به اعمال فشار بر آنها در گذرگاه مرزی زرباطیه در استان واسط عراق می کنند.



اکبری افزود: نظامیان آمریکایی اقدام به گرفتن اثر انگشت و اسکن چشم زائران ایرانی در هنگام ورود به عراق می کنند، که این اقدام بر خلاف برنامه زیارتی است که پیش از این مورد توافق عراق و ایران قرار گرفته بود.



وی خاطر نشان کرد : به نظر می رسد هدف نظامیان آمریکایی از بازرسی و گرفتن اثر انگشت و اسکن چشم از زائران ایران، قطع روابط میان عراق و ایران و تاثیرگذاری منفی بر صحنه مذهبی عراق است.



اکبری از دولت عراق خواست مسئولیت امنیتی در استان واسط را برای ایجاد تسهیلات در زمینه ورود زائران ایرانی به عراق همانند استان بصره به عهده بگیرد که زائران با چنین مشکلاتی به هنگام ورود به عراق از گذرگاه الشلامجه روبرو نمی شوند.



وی اعلام کرد در مذاکرات روز گذشته و امروز با مسئولان عراقی، مشکلات و فشارهایی را که نظامیان آمریکایی بر زائران ایرانی در گذرگاه مرزی زرباطیه در استان واسط اعمال می کنند، بررسی کرده و خواستار حل آن شده است.



به گفته این مقام سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران، مسئولان عراقی قول داده اند این مشکل را حل کنند.



اکبری درباره برنامه مورد توافق میان عراق و ایران در زمینه زیارت عتبات عالیات اظهار داشت : ما سه سال پیش توافقنامه ای با دولت عراق در زمینه ورود زائران ایرانی از گذرگاههای الشلامجه در استان بصربه و زرباطیه در استان واسط امضا کردیم و طی این سه سال، هیچ مشکل امنیتی به وجود نیامد.



به گفته وی، طی سال گذشته و تا کنون، بیش از یک میلیون و نیم زائر ایرانی وارد عراق شدند.



اکبری اظهار داشت : در حال حاضر با مسئولان عراقی برای افزایش تعداد زائران ایرانی و همچنین ورود آنها به کاظمین و سامراء گفتگو می کنیم.



به گفته این مقام سازمان حج و زیارت ایران، روزانه سه هزار زائر ایرانی وارد نجف و کربلا می شوند و گفتگوهایی برای افزایش این تعداد و همچنین امکان فراهم شدن سفر آنها به کاظمین انجام شده است.



پنجشنبه 18 مهر، در جریان دیدار محمد شهیدی معاون وزیر امور خارجه کشورمان با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، تشکیل کمیته مشترک بررسی مشکلات زائران ایرانی عتبات عالیات عراق بررسی شد.



زیباری وعده داد پیشنهاد تشکیل کمیته ایرانی-عراقی برای بررسی این مشکلات را ارائه خواهد کرد.

شهیدی اعلام کرد هدف از سفرش به بغداد، بررسی مشکلاتی است که زائران ایرانی عتبات عالیات در عراق و به ویژه در گذرگاههای مرزی با آن روبرو هستند.