تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و ششم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با هفدهم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر سال 2008 میلادی.
- دیدارهای معوقه از هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* پاس همدان - راه آهن تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* پیام خراسان - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی
* ذوب آهن اصفهان - صبا قم، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهراصفهان
* مقاومت سپاسی شیراز- پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استقلال تهران- برق شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران
- نخستین دوره رقابتهای تیراندازی جام دوستی امروز با حضور علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، "شیخ سلمان" رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا در سالن خواجه نصیر مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
- دور جدید مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با انجام سه بازی زیر در خانه تکواندو آغاز می شود:
* دانشگاه آزاد - مجتمع جوانه
* مناطق نفت خیز - هیئت تکواندو کرج
* مس کرمان - شهرداری بندرعباس
- هفته هشتم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار بوخوم با مونشن گلادباخ آغاز می شود.
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