تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و ششم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با هفدهم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر سال 2008 میلادی.

- دیدارهای معوقه از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز طبق برنامه زیر برگزار می شود:

* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* پاس همدان - راه آهن تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* پیام خراسان - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

* ذوب آهن اصفهان - صبا قم، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهراصفهان

* مقاومت سپاسی شیراز- پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استقلال تهران- برق شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

- نخستین دوره رقابت‌های تیراندازی جام دوستی امروز با حضور علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، "شیخ سلمان" رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

- دور جدید مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام سه بازی زیر در خانه تکواندو آغاز می شود:

* دانشگاه آزاد - مجتمع جوانه

* مناطق نفت خیز - هیئت تکواندو کرج

* مس کرمان - شهرداری بندرعباس

- هفته هشتم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار بوخوم با مونشن گلادباخ آغاز می شود.