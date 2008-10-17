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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای معوقه هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر و برگزاری دور جدید مسابقات تکواندو لیگ برتر ایران از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و ششم مهرماه سال 1387هجری شمسی مصادف است با هفدهم شوال سال 1429 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر سال 2008 میلادی.

- دیدارهای معوقه از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* پاس همدان - راه آهن تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* پیام خراسان - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی
* ذوب آهن اصفهان - صبا قم، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهراصفهان
* مقاومت سپاسی شیراز- پگاه گیلان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استقلال تهران- برق شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

- نخستین دوره رقابت‌های تیراندازی جام دوستی امروز با حضور علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، "شیخ سلمان" رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. 

- دور جدید مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام سه بازی زیر در خانه تکواندو آغاز می شود:
* دانشگاه آزاد - مجتمع جوانه
* مناطق نفت خیز - هیئت تکواندو کرج
* مس کرمان - شهرداری بندرعباس

- هفته هشتم رقابت های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار بوخوم با مونشن گلادباخ آغاز می شود.

کد مطلب 766142

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