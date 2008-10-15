شیوه جدید رای گیری انتخابات کمیته ملی المپیک / پرهیز از هرگونه شبهه

به گزارش خبرنگارمهر، براساس تصویب هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و به منظور پیشگیری از هرگونه شک و شبهه نسبت به نحوه رای گیری و شیوه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، دور جدید انتخابات این کمیته مطابق دستورالعمل جدید انجام خواهد شد.

رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر در تشریح نحوه جدید رای گیری از اعضای مجمع اظهار داشت: با توجه به اهمیت انتخابات کمیته ملی المپیک و با عنایت به اینکه در اساسنامه تاکید شده رای گیری به صورت مخفیانه انجام شود، این موضوع در جلسه هیئت اجرایی کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد جزئیات آن تصمیم گیری شد.

قراخانلو با تاکید بر اینکه این امر با دو هدف تحقق مفاد اساسنامه و پیشگیری از هرگونه شک و شبهه در ذهن اعضای مجمع مورد تاکید هیئت اجرایی قرارداشت، تصریح کرد: هیئت اجرایی از جهات مختلف شیوه عملی رای گیری را مورد بررسی قرار داد و به منظور رفع هرگونه شائبه نسبت به صحت رای گیری، شیوه جدیدی را برای نخستین بار در انتخابات روز 7 آبان ماه کمیته ملی المپیک به اجرا درخواهد آورد.

رئیس کمیته ملی المپیک در تشریح شیوه جدید رای گیری از اعضای مجمع اظهار داشت: در این شیوه جدید اعضا با حضور در پای صندوق رای و گرفتن برگه مخصوص رای گیری، در اتاقک مخصوص حضور خواهند یافت و با استقلال و امنیت کامل، برگه های مخصوص را کامل و در صندوق رای خواهند انداخت.

وی اضافه کرد: با توجه به محاسبات صورت گرفته ترتیبی اتخاذ شده است که این نوع شیوه رای گیری در سریعترین زمان ممکن انجام شود هرچند سلامت انتخابات و امنیت خاطر اعضای مجمع به قدری ارزشمند است که حتی اگر نسبت به دوره های گذشته زمان بیشتری هم در این زمینه صرف شود، تمامی اعضای حاضر در مجمع رضایت خاطر خواهند داشت.

قراخانلو درباره برگه رای گیری از کاندیداها تصریح کرد : در شیوه جدید رای گیری هر یک از پست های اجرایی بصورت جداگانه انجام خواهد شد و در هر مرحله برگه های رای جداگانه بین اعضا توزیع خواهد شد که اسامی نامزدها بر روی برگه های رای ثبت شده و اعضای مجمع با گذاشتن علامت کنار هر یک از نامزدهای مورد نظر، برگه رای را تکمیل خواهند کرد.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه نامزدها باید برای انتخاب شدن برای هر پست حداقل نصف به اضافه یک آراء را کسب کنند اظهار داشت: کاندیداها با کسب اکثریت آراء برای هر پست انتخاب خواهند شد و حتی پیش بینی کشیده شدن انتخابات به دور دوم نیز شده است.

وی در خصوص رئیس مجمع کمیته المپیک و انتخاب اعضای اجرایی اظهار داشت : طبق اساسنامه ریاست مجمع برعهده رئیس کمیته ملی المپیک خواهد بود و کار اجرایی انتخابات را علاوه بر رئیس کمیته المپیک، دبیرکل و دو نفر از مدیران کمیته المپیک برعهده خواهند داشت.

قراخانلو در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر پیرامون نحوه شمارش آراء و نظارت بر این مرحله تصریح کرد : برای این منظور در روز مجمع ناظرینی از بین اعضای مجمع که نامزد پست های اجرایی نیستند انتخاب خواهند شد تا کار شمارش آراء زیر نظر ناظرین ویژه انجام شود.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان اظهار داشت : حضور کلیه نامزدهای پست های مختلف کمیته ملی المپیک در جلسه مجمع الزامی است و افرادی که قصد کناره گیری از کاندیداتوری خود را دارند می توانند تا قبل از آغاز رای گیری در این زمینه اقدام کنند.