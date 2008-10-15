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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۲۲:۰۸

گزارش خبرگزاری آلمان/

لیتبارسکی کجاست

لیتبارسکی کجاست

پیر لیتبارسکی مربی تیم فوتبال سایپا چند روز است که بر سر تمرینات این تیم حاضر نمی‌شود و این در حالی است که قرارداد این مربی آلمانی هنوز با سایپای کرج تمام نشده و علی دایی می‌گوید که او هفته‌هاست قصد رفتن از جمع نارنجی پوشان را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دستیاران پی یر لیتبارسکی، مربی ۴۸ ساله تیم فوتبال سایپای کرج، می‌گویند که این تیم چند روز است بدون مربی به تمرین‌های خود ادامه می‌دهد. به گزارش رسانه‌ها، لیتبارسکی بدون اطلاع قبلی به دبی رفته و بنا بوده که روز سه‌شنبه (۲۳ مهر)  به تهران بازگردد.

علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، که خود تا پایان فصل گذشته مربی سایپا بود، اکنون در جایگاه یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه، به یکی از منتقدان اصلی لیتبارسکی بدل شده است. دایی اعلام کرده که لیتبارسکی هفته‌هاست که می‌خواهد به همکاری خود با باشگاه سایپا پایان دهد و دستمزد کامل خود را تا پایان قرارداد درخواست کرده است. به گفته دایی این دلیلی است که باشگاه او را اخراج نکرده است.

تیم فوتبال سایپا از گردونه‌ رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا کنار رفته و اکنون با کسب تنها ۳ امتیاز از هفت دیدار انجام داده در لیگ برتر فوتبال ایران، در جایگاه آخر جدول قرار دارد.

لیتبارسکی پیش از سایپا مربی تیم آویسپا فوکوئوکای ژاپن بود که از آنجا نیز اخراج شده ‌بود.
کد مطلب 766150

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