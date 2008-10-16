استقرار ادارات دولتی در ماسال از مطالبات مهم مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در ماسال، کاظمی در جمع اعضای شورای اداری این شهرستان افزود: به دلیل عدم استقرار ادارات مردم مجبورند برای پی گیری کارهای خود به شهرهای اطراف مراجعه کنند که دراین صورت متحمل صرف هزینه و وقت زیادی میشوند.
وی، همچنین با اشاره به اینکه ۶۸درصد جمعیت شهرستان ۶۰هزار نفری ماسال در روستاها ساکن هستند، گفت: نداشتن امکانات، مردم روستاهای این شهرستان را رنج می دهد که عمده این مشکل قدیمی بودن بناهای مسکونی آنان است.
فرماندار ماسال از شیوه ساماندهی جنگل نشینان منطقه نیز انتقاد کرد و افزود: قبل از خروج دامداران از جنگل باید به فکر شغل پایدار این قشر بود درغیر این صورت این مسئله به یک معضل اجتماعی تبدیل میشود.
ماسال با ۶۰هزار نفر جمعیت دارای ۱۸هزار هکتار مرتع و ۳۸ هزار هکتار جنگل در ۵۰ کیلومتر غرب مرکز استان گیلان قرار دارد.
نظر شما