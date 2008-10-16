  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

فرماندار ماسال:

استقرار ادارات دولتی در ماسال از مطالبات مهم مردم است

رشت - خبرگزاری مهر: عزیز کاظمی گفت: به دلیل مسافت طولانی، کاهش هزینه ها و اتلاف وقت استقرار تمامی ادارات دولتی در ماسال ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در ماسال، کاظمی در جمع اعضای شورای اداری این شهرستان افزود: به دلیل عدم استقرار ادارات مردم مجبورند برای پی ‌گیری کارهای خود به شهرهای اطراف مراجعه کنند که دراین صورت متحمل صرف هزینه و وقت زیادی می‌شوند.

وی، همچنین با اشاره به اینکه ‪ ۶۸‬درصد جمعیت شهرستان ‪۶۰‬هزار نفری ماسال در روستاها ساکن هستند، گفت: نداشتن امکانات، مردم روستاهای این شهرستان را رنج می دهد که عمده این مشکل قدیمی بودن بناهای مسکونی آنان است.

فرماندار ماسال از شیوه ساماندهی جنگل نشینان منطقه نیز انتقاد کرد و افزود: قبل از خروج دامداران از جنگل باید به فکر شغل پایدار این قشر بود درغیر این صورت این مسئله به یک معضل اجتماعی تبدیل می‌شود.

ماسال با ‪۶۰‬هزار نفر جمعیت دارای ‪۱۸‬هزار هکتار مرتع و  ‪۳۸‬ هزار هکتار جنگل در ‪۵۰‬ کیلومتر غرب مرکز استان گیلان قرار دارد.

کد مطلب 766158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها