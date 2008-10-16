سمینار "سلولهای بنیادی و کاربرد آن در درمان بیماریها" در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، کلیات سلولهای بنیادی و ضرورت استفاده از آنها و کاربرد PCR ، سلولهای بنیادی وکار برد آن در بیماریهای کبد و سلول درمانی ضایعات نخاعی از محورهای مورد بحث در سمینار علمی سلولهای بنیادی مازندران است.

دکتر حمید محمد جعفری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران در این سمینار با اشاره به کاربردهای سلولهای بنیادی در درمان بیماریها اظهار داشت: نقش سلولهای بنیادی در تولید مثل و تکثیر سلولهای بنیادی توسط بیوراکتور بسیار موثر است.

وی خاطرنشان کرد: سلولهای بنیادی همچنین در خون بند نافی ، ژن درمانی به طریق ویروس ها و غیر ویروسی ،پیوند مغز استخوان و تالاسمی ، نقش آفرینی می کند.

در این سمینار دو روزه که با حضور اعضای هیئت علمی گروه سلولهای بنیادی پژوهشکده رویان کشور برگزار خواهد شد مفاهیم و موضوعاتی از جمله پیوند مغز استخوان با استفاده از بند ناف خون محیطی و مغز استخوان ، سلولهای انسولین ساز و درمان دیابت و همچنین چشم انداز آینده سلولهای بنیادی و ضایعات نخاعی با حضور اساتید ، کارشناسان ،صاحب نظران و پزشکان عرصه سلولهای بنیادی به بحث گذاشته می شود.

سمینار علمی سلولهای بنیادی و کاربرد آن در درمان بیماریها ظهر جمعه به کار خود در ساری پایان خواهد داد.