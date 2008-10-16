تخریب 76 درصد از محوطه های قدیمی طرح آفتاب گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دولت آبادی در جلسه رسیدگی به مشکلات طرح آفتاب در گرگان افزود: ای کاش شهرداری و بخش خصوصی که مجری طرح آفتاب هستند، پیش از تخریب بخشی از بافت گرگان با سازمان میراث فرهنگی تعامل بیشتری انجام می دادند.

وی اظهار داشت: اکنون انتظار جدی داریم که شهرداری گرگان و مجری طرح با همکاری سازمان میراث فرهنگی درعین اجرای طرح، نقشه و پلان اصلی بافت تاریخی گرگان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح آفتاب در حال حاضر وضعیت بحرانی دارد اما با تعامل بین دستگاه های ذیربط می توان آن را به یک فرصت تبدیل کرد.

به گفته دولت آبادی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، بافتهای تاریخی زیر مجموعه بافتهای فرسوده محسوب می شود و بافتهای فرسوده همانند بافتهای تاریخی دارای ارزش هستند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: از این رو در برخورد با این بافتها باید از یک روند و طرح برنامه ریزی شده بهره برد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان نیز گفت: طرح آفتاب گرگان، طرحی برای نوسازی بافت فرسوده است که بر اساس آن ۲/۵ هکتار از بافت قدیمی شهر گرگان تخریب و به جای آن مجتمع‌های آپارتمانی ساخته می شود.

فریدون فعالی افزود: بناهای این محله در محدوده بافت قدیم گرگان واقع شده و در بافت تاریخی نیست و در جلسه‌ای دراین زمینه تاکید کردیم خانه‌ها و بناهایی که از نظر ما در " محله سرخواجه " مهم است و باید حفظ و نگهداری شود.

وی یادآور شد: با بهسازی بافت قدیم مخالفتی وجود ندارد ولی احیای این پیکره بمعنای خراب کردن آن نیست بلکه باید کیفیت فضاها را بالا ببریم.

وی بیان داشت: اصلاح معابر، ایجاد خدمات شهری و مراکز گردشگری فعالیتهایی هستند که بافت را احیا و ارزش آن را افزایش می دهد و محوطه های دچار تخریب را با حفظ همان الگو می توان بهسازی کرد.