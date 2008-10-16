تکلیف آزاد راه رشت - قزوین در محدوده رودبار مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر دررودبار، مردانپورفرماندار شهرستان رودبار عصر چهارشنبه درجمع مردم در مصلی بزرگ رودبار، افزود: آزاد راه بدون این مسیر مفهوم آزاد راه خود را از دست می‌دهد از این رو انتظار مردم شهرستان رودبار این است که دولت این مسیر را در برنامه کاری خود قرار دهد.

مردانپورهمچنین بیان داشت: بر اثر خشکسالی به منابع آب شهرستان رودبار که شامل چشمه ها و رودخانه‌ها می‌شود خسارت و آسیب جدی وارد کرده که لازم است این مسئله مورد توجه خاص دولت قرار گیرد.

فرماندار رودبار در ادامه با بیان اینکه طرح‌های سفر هیئت دولت به رودبار ۶۵‬ درصد پیشرفت داشته است، افزود: مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان گیلان در شهرستان رودبار ۶۰‬عنوان در 11محور بوده است.

وی خاطر نشان کرد: طبق مصوبات سفر اول رئیس جمهوری قراراست که 10 هزار و ۸۰۰‬ هکتار به سطح باغات زیتون شهرستان رودبار اضافه شود ولی سه هزار هکتار این باغات در اختیار بانک زمین قرار گرفته و منابع آبی مورد نیاز آن فراهم شده است.

فرماندار در ادامه خواست مردم زیتونکار شهرستان رودبار را رفع مشکل هفت هزار هکتار دیگر باغات زیتون و صدور مجوز برای آن‌ها در محدوده سفیدرود عنوان کرد.



