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۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۹:۳۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان دستکم چهار کشته بر جا گذاشت.

- "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت همکاری با سران قبایل افغان به منظور برقراری صلح تاکید کرد.

- "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد اواخر ماه جاری میلادی سفر دوره ای خود را به آسیا آغاز خواهد کرد.

- وزارت دفاع آمریکا به طور رسمی روش های بازجویی سخت را منع کرد.

- "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که ابومازن به زودی برای بررسی گفتگوهای داخلی فلسطین به قاهره و ریاض سفر خواهد کرد.

- "سعد الحریری" رئیس فراکسیون المستقبل لبنان اظهار داشت که دیدار وی با "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

- بان کی مون از برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان لبنان و سوریه استقبال کرد.

- "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب هشدار داد که با هر گروه فلسطینی که تلاش های مصر برای گفتگوهای داخلی فلسطین را از بین ببرد؛ تسامح نخواهد کرد.

کد مطلب 766176

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