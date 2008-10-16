عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان دستکم چهار کشته بر جا گذاشت.

- "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت همکاری با سران قبایل افغان به منظور برقراری صلح تاکید کرد.

- "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد اواخر ماه جاری میلادی سفر دوره ای خود را به آسیا آغاز خواهد کرد.

- وزارت دفاع آمریکا به طور رسمی روش های بازجویی سخت را منع کرد.

- "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که ابومازن به زودی برای بررسی گفتگوهای داخلی فلسطین به قاهره و ریاض سفر خواهد کرد.

- "سعد الحریری" رئیس فراکسیون المستقبل لبنان اظهار داشت که دیدار وی با "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

- بان کی مون از برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان لبنان و سوریه استقبال کرد.

- "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب هشدار داد که با هر گروه فلسطینی که تلاش های مصر برای گفتگوهای داخلی فلسطین را از بین ببرد؛ تسامح نخواهد کرد.