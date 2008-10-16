در اسرع وقت با سید حسن نصرالله دیدار خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سعد الحریری خاطرنشان کرد: دیدار با سید حسن نصرالله انجام خواهد شد و مسائل امنیتی دلیل انجام نشدن آن تاکنون بوده است.

وی افزود: اجازه بدهید در مورد این دیدار سخن نگوییم زیرا امنیت سید حسن نصرالله بسیار برای ما مهم است همانطور که امنیت من برای وی بسیار مهم است. بنابراین موضوع امنیتی میان ما و سرویس های امنیتی در حال بررسی است و ان شاء الله این دیدار در سریعترین وقت ممکن انجام خواهد شد.

رئیس فراکسیون المستقبل در ادامه برقراری روابط دیپلماتیک میان سوریه و لبنان را یک دستاورد سیاسی برای لبنان و گامی مثبت دانست و تصریح کرد: برقراری رابطه با سوریه یک درخواست لبنانی و به طور اساسی یکی از درخواست های جریان 14 مارس بوده است.