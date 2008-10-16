نشست کارگروه تخصصی اشتغال، صنعت و معدن گیلان با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام کرد در این جلسه که چهارشنبه شب در محل استانداری گیلان به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و با حضور برخی از وزرا و مسئولان استانی مربوطه تا ساعت 24 به طول انجامید، گزارشی از وضعیت فعلی استان در زمینه های نرخ بیکاری و رشد اشتغال و نیز طرح های صنعتی ومعدنی ارائه شد.



همچنین دراین نشست در رابطه با برخی پیشنهادات دستگاه های اجرایی در زمینه افزایش رشد اشتغال و کمک به طرح های صنعتی ومعدنی استان بحث وتصمیم گیری شد.



بر اساس این گزارش راه های افزایش رشد میزان سرمایه گذاری های صنعتی، استقبال از طرح های زود بازده، راه های تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات برای بخش های صنعتی و معدنی با هدف اشتغال زایی بیشتر ، چاره جویی جهت حل بخشی از مشکلات کارگران کارخانه ها و شهرک های صنعتی، راه های کمک به بخش تولید ، حمایت از تامین برق طرح های صنعتی و معدنی، گره گشایی از تامین زمین طرح های صنعتی و کمک به طرح های صنعتی فاقد آلودگی زیست محیطی استان گیلان از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.



کد مطلب 766202