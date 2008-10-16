1500 رابط بهداشتی در گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بی بیهاجر زحمتکش صبح پنجشنبه در جلسه شورای سلامت در گرگان افزود: این طرح از سال ۷۴به عنوان یک برنامه فراگیر در کشور به اجرا درآمد در قالب آن زنان تحت عنوان رابط بهداشت به صورت داوطلبانه در حهت توسعه سلامت فعالیت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: انتظارات از رابطان بهداشتی در خصوص یادگیری مفاهیم و مهارتهای بهداشتی، پیگیری و انتقال پیامهای مراکز بهداشتی به مردم، جمعآوری اطلاعات و آمار حیاتی از محله و جلب همکاری و مشارکت مردم برای رفع مسائل مرتبط با سلامتی است.
وی در خصوص دانشجویان این دانشگاه اظهار داشت: هم اکنون یکهزار و ۵۶دانشجو در این واحد مشغول به تحصیل بوده که ۹۴۸ نفر در دوره های روزانه و ۱۰۸نفر در دوره شبانه تحصیل میکنند.
به گفته زحمتکش از بین دانشجویان دوره روزانه ۶۴/۵درصد را بانوان و در شبانه (رشتههای کاردانی بهداشت خانواده و علوم آزمایشگاهی) ۹۰/۷درصد را زنان تشکیل میدهند.
رئیس گروه ارتباطات، آموزش و بهداشت مدارس معاونت بهداشتی علوم پزشکی گلستان یادآور شد: از نظر کمبود ویتامین Dزنان باردار مناطق شهری استان رتبه سوم کشور و از لحاظ کمبود خفیف تا شدید ویتامین Aرتبه دوم کشوری را دارند.
وی بیان داشت: آموزش الگوی صحیح مصرف غذا، آموزش از طریق رسانهها، اجرای طرح مکمل یاری برای دختران مقطع راهنمایی و دبیرستان، غنیسازی آرد مصرفی با آهن و اسید فولیک نیز از جمله اقدامات انجام شده برای اصلاح و رفع کمبودهای ریزمغذیها و حفظ سلامت بانوان است.
زحمتکش عنوان کرد: همچنین فشار خون و بیماریهای قلبی وعروقی که اولین علت مرگ در مردم استان است، اختلالات روانی اجتماعی بخصوص خودکشی، سبک نادرست زندگی و مشکلات ناشی از آن از جمله کم تحرکی، چاقی، تغذیه نامناسب و پوکی استخوان دیگر تهدیدات سلامت است.
نیمی از جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.
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