1500 رابط بهداشتی در گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی‌هاجر زحمتکش صبح پنجشنبه در جلسه شورای سلامت در گرگان افزود: این طرح از سال ‪ ۷۴‬به عنوان یک برنامه فراگیر در کشور به اجرا درآمد در قالب آن زنان تحت عنوان رابط بهداشت به صورت داوطلبانه در حهت توسعه سلامت فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتظارات از رابطان بهداشتی در خصوص یادگیری مفاهیم و مهارتهای بهداشتی، پیگیری و انتقال پیام‌های مراکز بهداشتی به مردم، جمع‌آوری اطلاعات و آمار حیاتی از محله و جلب همکاری و مشارکت مردم برای رفع مسائل مرتبط با سلامتی است.

وی در خصوص دانشجویان این دانشگاه اظهار داشت: هم اکنون یکهزار و ‪ ۵۶‬دانشجو در این واحد مشغول به تحصیل بوده که ‪ ۹۴۸‬ نفر در دوره ‌های روزانه و ‪ ۱۰۸‬نفر در دوره شبانه تحصیل می‌کنند.

به گفته زحمتکش از بین دانشجویان دوره روزانه ‪ ۶۴/۵‬درصد را بانوان و در شبانه (رشته‌های کاردانی بهداشت خانواده و علوم آزمایشگاهی) ‪ ۹۰/۷‬درصد را زنان تشکیل می‌دهند.



رئیس گروه ارتباطات، آموزش و بهداشت مدارس معاونت بهداشتی علوم پزشکی گلستان یادآور شد: از نظر کمبود ویتامین ‪ D‬زنان باردار مناطق شهری استان رتبه سوم کشور و از لحاظ کمبود خفیف تا شدید ویتامین ‪ A‬رتبه دوم کشوری را دارند.

وی بیان داشت: آموزش الگوی صحیح مصرف غذا، آموزش از طریق رسانه‌ها، اجرای طرح مکمل یاری برای دختران مقطع راهنمایی و دبیرستان، غنی‌سازی آرد مصرفی با آهن و اسید فولیک نیز از جمله اقدامات انجام شده برای اصلاح و رفع کمبودهای ریزمغذیها و حفظ سلامت بانوان است.

زحمتکش عنوان کرد: همچنین فشار خون و بیماریهای قلبی وعروقی که اولین علت مرگ در مردم استان است، اختلالات روانی اجتماعی بخصوص خودکشی، سبک نادرست زندگی و مشکلات ناشی از آن از جمله کم تحرکی، چاقی، تغذیه نامناسب و پوکی استخوان دیگر تهدیدات سلامت است.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.