نسرین خزانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین گفت: واقعا متاسفم در حالی مغلوب تیم هند شدیم که تا پیروزی مقابل این تیم فاصله زیادی نداشتیم.

وی مهمترین عامل در ثبت این شکست را بی تجربگی بازیکنان خواند و گفت: تنها دلیل باخت ما به این تیم کم‌تجربگی بود. متاسفانه در شرایطی که می توانستیم برنده این بازی بوده و دومین پیروزی را برای خود به ثبت برسانیم به خاطر خطاهای انفرادی تن به شکست دادیم.

خزانی با اشاره به تکنیک بازی تیم هند، ادامه داد: حملات فردی تیم هند بسیار خوب بود به طوریکه در بازی قبلی تیم اندونزی را غافلگیر کرده بود.

وی تصریح کرد: اگر این بازی را با پیروزی پشت سر می گذاشتیم در اولین تجربه آسیایی، حداقل با دو پیروزی عرصه مسابقات را ترک می کردیم و درنهایت می توانستیم با عناوین نهم یا دهمی با این رقابت‌ها خداحافظی کنیم اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد.

مربی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان خاطر نشان کرد والیبالیست‌های دختر کشورمان در آخرین بازی خود در ادامه این رقابت‌ها برای کسب مقام یازدهم و دوازدهم برابر تیم سریلانکا قرار می گیرند.

وی در همین خصوص گفت: امیدوارم بتوانیم در این بازی یک بار دیگر تیم سریلانکا را شکست دهیم و عنوان یازدهم مسابقات قهرمانی آسیا را بدست آوریم.

تیم والیبال نوجوانان دختر ایران فردا در آخرین دیدار خود در هفتمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا برای کسب مقام یازدهمی به مصاف تیم سریلانکا می رود.