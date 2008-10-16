به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز که امروز در حاشیه نخستین کنگره حزب اعتماد ملی سخن می گفت، در رابطه با برنامه های اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت : برنامه های ما شفاف و روشن است بر این اساس آمادگی لازم برای حضور در انتخابات در یک رقابت سالم را داریم.

وی در رابطه با احتمال انتخاب کروبی به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان افزود: پیشنهاد انتخاب جمعی به عنوان حکم از سوی اصلاح طلبان پیشنهادی است که توسط شخص آقای کروبی ارائه شده است. بر این اساس فردی که توسط این جمع بیشترین رای را داشته باشد کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان خواهد بود.

موسوی لاری با اشاره به نظرسید محمد خاتمی و چگونگی حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم تصریح کرد: خاتمی تاکنون پذیرفته است که به عنوان یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب درکنار سایراصلاح طلبان برای حضور فعال در انتخابات تلاش کند، ما هم امیدواریم که جمع بندی ایشان در نهایت کاندیداتوری در انتخابات آینده باشد.

وی همچنین پیام نخستین کنگره حزب اعتماد ملی که با حضور جمعی از چهره های شاخص اصلاح طلب و عده ای از اصولگرایان برگزار شد، را سیاست ورزی مثبت از سوی اصلاح طلبان عنوان کرد.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز درپاسخ به این سئوال که آیا در نهایت اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم به اجماع خواهند رسید یا خیر؟ تاکید کرد که این طیف برای حضور در این انتخابات حتما به اجماع می رسند.