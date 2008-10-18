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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعطیلی تنها مرکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در تهران

تعطیلی تنها مرکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در تهران

معاون درمانی و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: تنها مرکز درمانی و توانبخشی هلال احمر استان تهران که در زمینه ارائه خدمات به جانبازان، معلولان و افراد کم توان ذهنی فعالیت می کرد، تعطیل شد.

محمود باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص علت تعطیلی این مرکز که خدمات ارتوپدی فنی را به مراجعان ارائه می داد، افزود: این مرکز در یک ساختمان اداری کوچک راه اندازی شده بود که به علت فضای کوچک و نامحدود، مجبور به بستن آن شدیم.

وی ادامه داد: با تعطیل شدن این مرکز در پی آن هستیم تا ساختمان جدیدی را برای آن تهیه کنیم ولی زمان راه اندازی آن هنوز مشخص نیست.

معاون درمانی و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان تهران خاطرنشان کرد: در نظر داریم در این مرکزجدید به جز ارائه خدمات ارتوپدی، خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی را نیز به مراجعان خود ارائه دهیم.

کد مطلب 766244

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