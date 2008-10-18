تعطیلی تنها مرکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در تهران

محمود باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص علت تعطیلی این مرکز که خدمات ارتوپدی فنی را به مراجعان ارائه می داد، افزود: این مرکز در یک ساختمان اداری کوچک راه اندازی شده بود که به علت فضای کوچک و نامحدود، مجبور به بستن آن شدیم.

وی ادامه داد: با تعطیل شدن این مرکز در پی آن هستیم تا ساختمان جدیدی را برای آن تهیه کنیم ولی زمان راه اندازی آن هنوز مشخص نیست.

معاون درمانی و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان تهران خاطرنشان کرد: در نظر داریم در این مرکزجدید به جز ارائه خدمات ارتوپدی، خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی را نیز به مراجعان خود ارائه دهیم.