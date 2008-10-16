در دولت اصلاحات هر کس حرف خودش را می زد / تحزب کلید حل مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نخستین کنگره این حزب که پیش از ظهر امروز در تالار بزرگ کشور برگزار شد اظهار داشت : تجربه انسانها باید باعث شود که از گذشته خود درس عبرت بگیرند ، موفقیت ها و ناموفقیت‌های گذشته همگی درس عبرتی است برای ما.

وی افزود: عبرت بشری تجربه ای مفید و ارزشمند برای انسانهاست ، حکومت کردن، اداره جامعه و مدیریت هر کشور مهمترین تجربه ای است که تنها با خرد جمعی باید انجام شود، چرا که اندیشه فردی نمی تواند پایان خوبی داشته باشد.

دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه حزب نتیجه خرد جمعی است، تصریح کرد: خرد جمعی با توجه به اندیشه ودیدگاه باید بر حکومت نظارت کند و در این راستا پاسخگو هم باشد. لذا ملاحظه می کنیم که امام در آستانه پیروزی انقلاب به جمهوری اسلامی تکیه می کند و به دو واژه جمهوریت و اسلامیت تاکید دارد.

کروبی احزاب ساخته شد به دست قدرتها را ناموفق خواند و ادامه داد: پشتیبانی مردم دراوایل انقلاب از حرکتی که امام در مقابل رژیم سابق صورت داد ، معنای واقعی حزب است.

وی به سوابق 100 ساله حزب و فعالیت حزبی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مانع شدن برابر توطئه ها تنها به واسطه کار حزبی صورت می گیرد، این امری است که در سایر کشورها هم شاهد آن هستیم .

کروبی که در حضور سفیران حدود 50 کشور خارجی شرکت کننده در کنگره سخن می گفت تاکید کرد : بهترین وسیله برای خنثی کردن توطئه های بیگانگان در کشور و مقابله با آن ، ‌انجام کار حزبی است.

دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین بهترین ابزار برای تامین منافع و اطمینان دادن به مردم برای حضور در انتخابات و دفاع از حقوق مردم و آزادی های آنها و داشتن رقابت سالم و جدی را در کشور را کار حزبی دانست.

کروبی ادامه داد: ما هم به این نتیجه رسیدیم که راهی برای موفقیت نداریم مگراینکه به انجام کار حزبی بپردازیم. لذا اگر تشکیلاتی قدرتمند نداشته باشیم وحتی در صورتی که قدرت را هم در دست بگیریم، ناموفق خواهیم بود، اگر کار حزبی باشد درپیروزی و شکست پاسخگویی بر عهده جمع مشخصی است.

وی افزود: اگر از خط قرمز ها عبورکرده ایم و حرفهایی زده شد و شخص بزرگواری که مسئولیت دولت را بر عهده داشت می گفت اینها حرفهای من نیست و هدف من این نبوده ، تنها به دلیل عدم کار حزبی است.

دبیر کل حزب اعتماد ملی تاکید کرد : درپی کار حزبی واقعی هستیم و ضعف هایی هم داریم اما سه سال و نیم است که توانسته ایم به کار ادامه دهیم و توان خود را گذاشته ایم ، هدف ما آینده نگری است اگر چه کار فعلی خود را هم دنبال می کنیم.

کروبی اعلام کرد: حزب اعتماد ملی به دنبال توسعه و گسترش کار حزبی است و بر این اساس سعی می کنیم که جمعیت را به این کار عادت دهیم و از ادامه کار هم مایوس نشویم، این حرکت مقدسی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران باید ادامه یابد، چرا که مقابله با توطئه ها و ادامه فرهنگ امام و انقلاب و جمهوری اسلامی مترقی تنها از این طریق به نسل آینده منتقل خواهد شد.

وی گفت: همین عزیزانی که در حال حاضر قوه مجریه را دردست دارند، می توانند هر حرفی را بزنند و هر بار سنگینی را از این طریق بر دوش کشور بگذارند و نظام را به چالش بکشند چرا که خود را معلق به هیچ گروه وجناحی نمی دانند واین کار را افتخاری برای خود عنوان می کنند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی تاکید کرد که شرایط فعلی بهترین زمان برای کسب درآمد است، درآمد فعلی ما چندین برابر گذشته است و در شرایط استثنایی از این لحاظ قرار گرفته ایم اما متاسفانه شرایط خوبی را مشخص نمی کنیم .

کروبی تصریح کرد: مسئولیت بدون پاسخگویی معنا و مفهومی ندارد در دولت اصلاحات هم همین شد که هر کس حرف خودش را می زد چون تشکیلاتی در کار نبود و هر چقدر من و خاتمی می گفتیم این حرف ما نیست فایده ای نداشت.