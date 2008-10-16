هاشمی شاهرودی به 80 پرونده قضایی در اردبیل رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سفر هیئت عالیرتبه قضایی به استان آیت الله هاشمی شاهرودی در ملاقات حضوری در جمع کثیری از مردم این استان به پرونده ها و مشکلات قضایی آنها رسیدگی کرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار 80 پرونده قضایی را مورد رسیدگی قرار داده و دستورات لازم را در این خصوص این پرونده ها صادر کرد.

دیدار مردمی آیت الله هاشمی شاهرودی بیش از سه ساعت به طول انجامید و در این دیدار افرادی که با مشکلات و اعتراضات قضایی بودند از نزدیک مشکلات قضایی خود را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتند.

ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه در ساختمان دادگستری استان اردبیل و با حضور جمع کثیری از مردم که از ساعات اولیه صبح در این محل گرد آمده بودند، برگزار شد.

بسیاری از مردم در طی این سه ساعت موفق به ملاقات حضوری با رئیس قوه قضائیه نشده و با اظهار رضایت از حضور ایشان خواستار افزایش ملاقات های مردمی آیت الله شاهردوی و رسیدگی به پرونده های خود بودند.

رئیس قوه قضائیه به همراه هئیت عالیترتبه قضایی کشور به منظور رسیدگی به مشکلات و عملکرد قضایی استان، دیدار با مردم و روحانیون وعلما و شرکت در جلسه شورای اداری و تامین استان به مدت دو روز به استان سفر کرده است.

همچنین وی تا ساعاتی دیگر با علما و روحانیون استان دیدار کرده و مشکلات قضایی و فقهی را بررسی خواهند کرد.